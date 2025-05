A partida do São Paulo contra o Libertad, pela Libertadores, no Morumbis, nesta quarta-feira (14), teve assunto a parte da torcida do Tricolor. A atuação do atacante Ferreirinha fez parte dos internautas fazerem pedido a Craque Neto, que propôs uma aposta semanas atrás.

Na aposta de Neto, caso Ferreirinha fizesse 10 gols na temporada, o apresentador entraria ao vivo de tanga. O atacante, logo após a declaração, desandou a fazer gol. O problema é que nas últimas partidas a rede parou de balançar para o atacante, e os torcedores cobraram uma nova provocação de Neto.

Torcedores do São Paulo sobre aposta de Neto

No dia 10 de abril, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada. Porém, o atleta emplacou uma sequência boa de partidas e colecionou cinco gols nos últimos cinco jogos do Tricolor Paulista.

O primeiro tento do atacante aconteceu no empate do São Paulo com o Alianza Lima por 2 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o camisa 11 não só quebrou o jejum de gols na temporada, como balançou a rede em duas oportunidades.

Quantos gols faltam para Neto cumprir a promessa?

Com o atual cenário, restam apenas cinco gols de Ferreirinha para o ex-jogador ter que usar tanga em rede nacional. Vale destacar, que mesmo após a boa sequência do atacante do São Paulo, Neto não voltou atrás do acordo. Até o momento da publicação desta matéria, o apresentador se mantém irredutível a cumprir a promessa.

