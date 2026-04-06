Filho do treinador e irmão do presidente são destaques do Barracas Central, adversário do Vasco na Sul-Americana

O Vasco estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Barracas Central, da Argentina, Estádio Florencio Sola. O adversário do Cruz-Maltino chama atenção por histórias curiosas fora das quatro linhas. Dois dos principais destaques da equipe têm ligação direta com a estrutura de comando do clube e do futebol argentino.

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Rodrigo Insúa, conhecido como "Chino", é o artilheiro do Barracas na temporada, com três gols, e carrega no sobrenome o peso da comissão técnica: ele é filho do treinador Ruber Darío Insúa, ex-jogador e responsável pelo comando da equipe.

Rodrigo Insúa e Rúben Insúa (Foto: Reprodução)

Já no meio de campo, Iván Tapia também tem ligação direta com os bastidores: o jogador é irmão de Matías Tapia, presidente do clube, e filho de Claudio Tapia, atual mandatário da Associação de Futebol da Argentina (AFA). Em 2026, Iván já participou de três gols, com um marcado e duas assistências.

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A ascensão do Barracas Central também é cercada por polêmicas. O clube saiu da terceira divisão para a elite do futebol argentino em menos de cinco anos, processo que ganhou destaque após Claudio Tapia assumir a presidência da AFA, em 2017. Em 2025, o Barracas fez uma campanha sólida, alcançando os playoffs tanto no Torneio Apertura quanto no Clausura, o que garantiu a vaga na Sul-Americana via tabela anual.

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Claudio Tapia ao lado do presidente do Boca Juniors Juan Román Riquelme (Foto: Luis Robayo/AFP)

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Dentro de campo, o momento do clube argentino é irregular. A equipe ocupa a 9ª colocação em seu grupo no campeonato argentino, somando quatro vitórias, cinco derrotas e quatro empates. Ainda assim, o time comandado por Insúa se destaca pela organização tática e pela consistência defensiva, características que compensam o elenco mais limitado em comparação a outros clubes do país.

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A partida contra o Vasco também marca um momento histórico para o Barracas Central, que disputará pela primeira vez uma competição internacional. Para isso, o clube realizou reformas em seu estádio, com melhorias na capacidade e na iluminação. No entanto, o local ainda não atende às exigências da Conmebol, e a equipe mandará seus jogos no estádio do Banfield.

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