Conheça os jogadores da base do Vasco que reforçam o elenco na estreia da Sul-Americana

O Vasco inicia nesta terça-feira (7) sua campanha na Copa Sul-Americana com uma equipe alternativa, formada por reservas e jovens das categorias de base. O treinador Renato Gaúcho deixou claro que a prioridade do Gigante da Colina nesta fase da temporada é o Campeonato Brasileiro. Por isso, a delegação que viajou para a Argentina conta com jogadores reservas e atletas do sub-20. O próprio Renato Gaúcho não estará à frente da equipe, que será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles.

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Jogadores do sub-20 do Vasco que vão enfrentar o Barracas

Phillipe Gabriel (goleiro)

Um dos destaques da categoria, Phillipe Gabriel viajou com a delegação para a Argentina; no entanto, Daniel Fuzato deve iniciar a partida. Com passagens pela Seleção Brasileira de base, o goleiro é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que defendeu clubes como Fluminense, Flamengo e Boca Juniors. Em 2025, o Vasco recusou uma investida do Porto, de Portugal, pelo goleiro.

Phillipe Gabriel em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Breno Vereza (lateral-direito)

Natural de Macaé (RJ), o jogador de 18 anos chegou ao clube em 23 de maio de 2017, quando tinha apenas 10. Integrado ao sub-20 desde 2024, Breno já soma mais de 80 partidas pela categoria. Destaca-se pela qualidade técnica e pelo equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas, com ênfase na precisão dos cruzamentos.

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O lateral também chegou a ser relacionado para jogos da equipe principal sob o comando de Fernando Diniz. Na reta final da última temporada, renovou contrato com o Vasco até o fim de 2029.

Riquelme Avellar (lateral-esquerdo)

O atleta chegou ao clube em 2018, aos 11 anos, e vem construindo uma trajetória de destaque nas categorias de base. Na última partida contra o Coritiba, foi relacionado pelo treinador Renato Gaúcho e realizou seu segundo jogo pelos profissionais do Vasco.

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Avellar se destaca pela versatilidade, atuando com qualidade tanto no setor ofensivo quanto no defensivo, desempenhando funções que vão da ponta até a lateral. Em 2025, renovou seu contrato com o Cruz-Maltino até 31 de julho de 2028.

Alison (lateral-esquerdo)

Alison chegou ao Vasco em 2024 para reforçar a equipe sub-17, vindo do Atlético-MG. Aos 19 anos, o jogador se destaca pela força física e pode fazer a sua estreia no futebol profissional nesta terça-feira.

Bruno André (zagueiro)

Bruno André chegou ao Vasco em 2018, aos 11 anos. Em 2024, foi um dos destaques da equipe sub-17, o que lhe rendeu convocações para períodos de treinamento com a Seleção Brasileira sub-17. O jogador está integrado a equipe sub-20 desde 2025. Na última temporada, renovou seu contrato com o clube até 2029.

Gustavo Guimarães (volante)

Capitão da equipe sub-20, Gustavo Guimarães, conhecido como Gustavinho, vem se destacando na base do Vasco não apenas pela liderança em campo, mas também pelo desempenho ofensivo. Apesar de atuar como volante, vive um ano artilheiro, com 2 gols em 10 partidas — um número expressivo para a posição.

Gustavo Guimarães é o capitão do Vasco sub-20 (Foto: Reprodução/Matheus Sanches)

Samuel (Volante)

Da lista, Samuel foi o último a chegar ao Vasco, vindo por empréstimo do Laranja Mecânica, do Paraná, no começo de 2025. Antes de chegar ao Cruz-Maltino, teve passagem pelo São Paulo e integrou o elenco campeão da última edição da Copinha. Volante de muita qualidade técnica, Samuel, aos 20 anos, busca aproveitar cada oportunidade para conquistar a chance de ser contratado em definitivo pelo clube.

Ramon Rique (volante/meia)

Ramon iniciou sua carreira como ponta e, ao longo do tempo, foi recuando suas funções em campo. Já atuou como meia mais avançado e, atualmente, desempenha principalmente a função de segundo volante. No ano passado, o Vasco renovou seu contrato com o jogador até o fim de 2029. A multa rescisória para clubes do exterior interessados em contratá-lo foi fixada em 40 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 239,5 milhões.

Lukas Zucarello (meia)

Um dos nomes mais promissores da equipe sub-20, Lukas Zucarello chegou ao Vasco vindo do Sport em 2022 para reforçar a equipe sub-17. Após os primeiros meses de adaptação, rapidamente se destacou e hoje é um dos principais destaques do sub-20. Camisa 10 da equipe, Zucarello soma 18 participações em gols entre 2025 e 2026 e já atuou em nove partidas pela equipe profissional.

Lukas Zuccarello durante treino do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Andrey Fernandes (atacante)

Uma das principais promessas da base do Gigante da Colina, Andrey Fernandes se destaca pelo faro de artilheiro desde cedo. Artilheiro do sub-20 em 2026 e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da categoria, o atacante vive grande fase e confirma sua evolução em relação à temporada passada. Em 2025, atuou em 40 jogos pelo sub-17, marcando 19 gols e dando 3 assistências, além de conquistar a Copa do Brasil Sub-17, o Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira e o Campeonato Carioca Sub-20. Também foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17 de 2025.

Juninho (atacante)

Atacante de grande velocidade e habilidade, Juninho se destaca mesmo com a baixa estatura. Entre 2025 e 2026, participou diretamente de 21 gols, mostrando sua efetividade em campo. Nascido em Duque de Caxias (RJ), chegou ao Vasco em 2016, aos 9 anos, para atuar no futsal, e desde então vem construindo sua trajetória em São Januário.