Quem é Osório, jovem que aparece pela primeira vez no profissional do São Paulo

O São Paulo promoveu o zagueiro Luís Osório, de 19 anos, ao elenco profissional para a disputa da Copa Sul-Americana. A convocação foi uma das novidades do clube para a estreia contra Boston River, na terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília).

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Considerado uma das principais promessas das categorias de base, Osório chega ao time principal após sequência consistente nas categorias de base. O jogador teve destaque na Copinha e manteve regularidade no Campeonato Brasileiro Sub-20, evidenciando evolução técnica e maturidade em campo apesar da pouca idade.

Com características que incluem boa leitura de jogo, segurança defensiva e capacidade de adaptação, o zagueiro chamou a atenção da comissão técnica, que optou por integrá-lo ao grupo profissional em meio à competição continental.

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Osório renovou contrato recentemente

Recentemente, o atleta renovou contrato com o clube, em movimento que reforça a confiança do São Paulo em seu desenvolvimento. A multa rescisória, fixada em mais de R$ 600 milhões, indica o valor estratégico atribuído ao jogador no planejamento a longo prazo.

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo iniciou a preparação com um vídeo exibido aos atletas pela comissão técnica. Na sequência, os jogadores realizaram o processo de aquecimento antes de receberem os ajustes táticos de Roger Machado, que simulou situações de jogo durante o treino. O jogo desta terça-feira será às 21h30 (de Brasília).

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Veja provável escalação

Um provável time é formado por Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Artur, Ferreirinha e André Silva.