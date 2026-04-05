Reservas e jovens do sub-20 vão formar a equipe do Vasco para enfrentar o Barracas Central
Onze jogadores da equipe de base vão reforçar a equipe profissional
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O Vasco definiu uma estratégia alternativa para sua estreia na Copa Sul-Americana. A equipe carioca viaja neste domingo (5) à noite para a Argentina, onde enfrenta o Barracas Central na terça-feira (7), com um elenco mesclado entre jogadores reservas e jovens talentos do sub-20.
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A decisão da comissão técnica tem como principal objetivo preservar os titulares, que permanecem no Rio de Janeiro focados na preparação para o duelo contra o Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro, marcado para sábado (11), no Mangueirão. Ao mesmo tempo, o clube aproveita a competição continental para dar mais minutagem aos atletas menos utilizados e observar promessas da base em um cenário internacional.
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Essa movimentação também impactou diretamente o sub-20 cruz-maltino. Já classificado em sua na Taça Rio, o time enfrentou o Flamengo neste domingo com uma formação ainda mais jovem, composta majoritariamente por atletas que são de origem do sub-17 e até sub-15. O resultado foi uma derrota por 3 a 1 para o Rubro-Negro.
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Entre os jovens que foram relacionados para a viagem e vão reforçar o grupo principal estão:
- Phillipe Gabriel (goleiro)
- Breno Vereza (lateral-direito)
- Riquelme Avellar (lateral-esquerdo)
- Alisson (lateral-esquerdo)
- Bruno André (zagueiro)
- Gustavo Guimarães (volante)
- Samuel (volante)
- Ramon Rique (meia)
- Lukas Zucarello (meia)
- Andrey Fernandes (atacante)
- Juninho (atacante)
Programação semanal do Vasco
O Vasco terá uma semana intensa e marcada por viagens e compromissos importantes em duas competições. A delegação embarca para Buenos Aires na noite deste domingo (5), onde enfrenta o Barracas Central na terça-feira (7), pela estreia na Copa Sul-Americana. Antes da partida, a equipe ainda realiza um treinamento no CT do Boca Juniors na segunda-feira (6). Após o confronto, o elenco retorna ao Rio de Janeiro e retoma as atividades no CT Moacyr Barbosa.
Na sequência, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro. O Vasco viaja para Belém na quinta-feira (9), onde treina no CT do Paysandu antes de encarar o Remo, no sábado (11). Depois da partida, a delegação retorna ao Rio e encerra a semana com mais um treino, novamente no CT Moacyr Barbosa, completando uma maratona logística e esportiva.
O Cruz-Maltino tem como prioridade o Campeonato Brasileiro, algo que o técnico Renato Gaúcho nunca escondeu. Com um elenco enxuto e calendário apertado, o clube vai rodar a equipe neste início de Copa Sul-Americana, preservando titulares e dando espaço a reservas e jovens da base.
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