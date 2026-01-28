Veja a escalação do Bahia contra o Corinthians pelo Brasileirão
Tricolor entra em campo na noite desta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia está escalado para a estreia no Brasileirão 2026 logo mais a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Corinthians, na Vila Belmiro. Com poucos desfalques na equipe, Rogério Ceni vai utilizar o que tem de melhor neste confronto depois de ter poupado boa parte do time no triunfo diante do Vitória no último domingo.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Ceni, inclusive, manteve a base da escalação que entrou em campo na vitória por 5 a 1 contra o Barcelona de Ilhéus, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, partida em que o treinador testou seus principais jogadores. A única ressalva é o volante Caio Alexandre, que foi substituído por Acevedo devido aos aspectos físicos.
Por outro lado, o atacante Sanabria segue em transição, enquanto o jovem Ruan Pablo foi diagnosticado com lesão ligamentar, depois de uma entorse no tornozelo durante o Ba-Vi, e vai passar por cirurgia.
➡️Veja como chega o Bahia para o Brasileirão
Escalações de Bahia e Corinthians
Assim, a escalação do Bahia contra o Corinthians é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Já o Timão de Dorival Júnior vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Garro, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
CORINTHIANS X BAHIA
SÉRIE A - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);
📺 Onde assistir: Premiere e Sportv;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
➡️Aposte no triunfo do Bahia contra o Corinthians com a KTO
Jogue com responsabilidade e moderação. Liberado só para maiores de 18 anos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias