Memphis reforça o Corinthians na estreia do Brasileirão; veja a escalação
Timão conta com o holandês para a estreia do Brasileirão
O Corinthians está escalado para a estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), contra o Bahia. A bola rola às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Dorival Júnior muda a estratégia do começo da temporada e promove a força máxima do Timão. A principal novidade é a presença de Memphis na equipe titular.
O holandês ficou fora dos primeiros jogos da temporada para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo, do qual sofria desde o final da última temporada. O treinador pretende dar minutagem ao atacante antes da decisão da Supercopa Rei, que será no domingo (1), contra o Flamengo, em Brasília.
O camisa 10 fará dupla de ataque com Yuri Alberto. O único atleta poupado para o duelo será André Ramalho, que inicia no banco de reservas. Em seu lugar, o treinador escalou Gabriel Paulista. Assim como na última partida da equipe, a vitória sobre o Velo Clube, Garro começa entre os onze iniciais.
O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.
Como vem o Bahia?
O rival do Timão na estreia do Brasileirão chega com força máxima para a primeira rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço é o líder do Campeonato Baiano com 100% de aproveitamento nas cinco rodadas iniciais.
Rogério Ceni escalou o Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Ademir; Erick Pulga e Willian José.
