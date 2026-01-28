menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Memphis reforça o Corinthians na estreia do Brasileirão; veja a escalação

Timão conta com o holandês para a estreia do Brasileirão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Santos (SP)
Dia 28/01/2026
19:14
Atualizado há 1 minutos
Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis reforça o Corinthians na estreia do Brasileirão (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
O Corinthians está escalado para a estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), contra o Bahia. A bola rola às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Dorival Júnior muda a estratégia do começo da temporada e promove a força máxima do Timão. A principal novidade é a presença de Memphis na equipe titular.

O holandês ficou fora dos primeiros jogos da temporada para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo, do qual sofria desde o final da última temporada. O treinador pretende dar minutagem ao atacante antes da decisão da Supercopa Rei, que será no domingo (1), contra o Flamengo, em Brasília.

O camisa 10 fará dupla de ataque com Yuri Alberto. O único atleta poupado para o duelo será André Ramalho, que inicia no banco de reservas. Em seu lugar, o treinador escalou Gabriel Paulista. Assim como na última partida da equipe, a vitória sobre o Velo Clube, Garro começa entre os onze iniciais.

O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Memphis participou de treinamento do Corinthians
Memphis fará a sua estreia na temporada no duelo do Timão com o Bahia (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como vem o Bahia?

O rival do Timão na estreia do Brasileirão chega com força máxima para a primeira rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço é o líder do Campeonato Baiano com 100% de aproveitamento nas cinco rodadas iniciais.

Rogério Ceni escalou o Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Ademir; Erick Pulga e Willian José.

