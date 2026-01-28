menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians 'envelopa' a Vila Belmiro antes de estreia no Brasileirão

Estádio do Santos recebe o duelo entre Timão e Bahia

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Santos (SP)
Dia 28/01/2026
18:10
Corinthians Vila Belmiro
imagem cameraVila Belmiro será palco do duelo entre Corinthians e Bahia (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)
O Corinthians estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), contra o Bahia, às 20h (de Brasília), em um cenário diferente: a Vila Belmiro. A decisão de mandar a partida em Santos partiu da diretoria para que a equipe tivesse o mesmo tempo de preparação para a Supercopa Rei que o Flamengo, que enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

O departamento de marketing do Timão colocou bandeiras do Corinthians nas laterais do estádio, onde há inscrições de apoio ao Santos. A decisão foi uma forma de tornar a Vila Belmiro mais 'aconchegante' para a Fiel.

Os arredores da Vila Belmiro foram ocupados pela torcida do Timão. A estátua de Zito, ídolo do Peixe, foi cercada por barreiras de metal para evitar vandalismo por parte da Fiel. Entre as diretorias, o clima é de reciprocidade. O Santos atuou como mandante na Neo Química Arena no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no último domingo (25), pelo Campeonato Paulista.

Torcida do Corinthians na Vila Belmiro
Fiel nos arredores da Vila Belmiro antes do confronto entre Corinthians e Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Histórico negativo

O Corinthians foi mandante na Vila Belmiro em duas oportunidades, ambas em torneios amistosos. Em 1986, o Timão venceu o Grasshopper, da Suíça, por 3 a 0. Uma década depois, em 1996, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.

No geral, o Corinthians atuou mais vezes como visitante no estádio, em partidas contra o Santos, Portuguesa Santista e o Jabaquara.

Retrospecto do Corinthians na Vila Belmiro

  1. 138 jogos
  2. 57 derrotas
  3. 49 vitórias
  4. 32 empates
  5. 230 gols do Corinthians
  6. 237 gols dos adversários

