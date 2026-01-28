Corinthians 'envelopa' a Vila Belmiro antes de estreia no Brasileirão
Estádio do Santos recebe o duelo entre Timão e Bahia
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), contra o Bahia, às 20h (de Brasília), em um cenário diferente: a Vila Belmiro. A decisão de mandar a partida em Santos partiu da diretoria para que a equipe tivesse o mesmo tempo de preparação para a Supercopa Rei que o Flamengo, que enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).
Arsenal elimina ASFAR e enfrenta o Corinthians na final da Copa dos Campeões
Futebol Feminino
Após eliminação do Gotham, Gabi Portilho critica Corinthians: ‘Mascara muita coisa’
Futebol Feminino
Corinthians desiste de pagar ‘entrada’ e cria impasse com São Paulo por Alisson
Futebol Nacional
O departamento de marketing do Timão colocou bandeiras do Corinthians nas laterais do estádio, onde há inscrições de apoio ao Santos. A decisão foi uma forma de tornar a Vila Belmiro mais 'aconchegante' para a Fiel.
Os arredores da Vila Belmiro foram ocupados pela torcida do Timão. A estátua de Zito, ídolo do Peixe, foi cercada por barreiras de metal para evitar vandalismo por parte da Fiel. Entre as diretorias, o clima é de reciprocidade. O Santos atuou como mandante na Neo Química Arena no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no último domingo (25), pelo Campeonato Paulista.
+ Aposte na vitória do Timão na estreia do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Histórico negativo
O Corinthians foi mandante na Vila Belmiro em duas oportunidades, ambas em torneios amistosos. Em 1986, o Timão venceu o Grasshopper, da Suíça, por 3 a 0. Uma década depois, em 1996, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.
No geral, o Corinthians atuou mais vezes como visitante no estádio, em partidas contra o Santos, Portuguesa Santista e o Jabaquara.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Retrospecto do Corinthians na Vila Belmiro
- 138 jogos
- 57 derrotas
- 49 vitórias
- 32 empates
- 230 gols do Corinthians
- 237 gols dos adversários
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias