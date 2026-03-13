Felipe Melo se envolve em confusão por conta de obra em condomínio; entenda

O ex-jogador Felipe Melo se envolveu em uma confusão por conta de uma obra no condomínio onde reside no Rio de Janeiro. O caso aconteceu nesta sexta-feira (13), quando o atual comentarista dos canais Sportv foi flagrado em um conflito com pedreiros. O vídeo foi divulgado pelo portal Metrópoles.

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As imagens mostram o ex-atleta exaltado no local da obra, que acontece no andar abaixo de sua residência. Felipe Melo afirma ter destruído parte da construção aos profissionais. Um trabalhador tentou conversar com ele, mas não obteve sucesso.

— Derrubei! Eu derrubei essa porr* aí! Vocês estão cometendo crime! É crime o que vocês estão fazendo! — afirmou o ex-jogador.

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Felipe Melo se pronuncia sobre o caso

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Diante do cenário, o ex-jogador realizou um pronunciamento oficial sobre o ocorrido.

Felipe Melo relatou que convive com a obra há meses. Ele comentou sobre um histórico de reclamações e ainda destacou o barulho excessivo, que invadia a própria residência. Em agosto de 2025, ele chegou a ingressar com uma ação judicial, que solicitava a paralisação dos trabalhos até a adoção de medidas de isolamento acústico.

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A 30ª Vara Cível da Comarca da capital do Rio de Janeiro determinou a interrupção imediata da obra em agosto de 2025. O ex-atleta afirmou que o proprietário da unidade onde ocorre a construção descumpriu a ordem judicial. Os trabalhos continuaram em andamento.

— Quero deixar bem claro que estou sofrendo há quase dois anos já com essa obra irregular que ocorre no andar debaixo da unidade onde moro, no condomínio Reserva Golf, um condomínio de alto padrão. Essa obra ocorre desde 2024 e, desde 2024, eles vêm emitindo ruídos acima do limite permitido em lei. Isso tem causado um transtorno enorme na minha vida e na vida da minha família. O meu filho, que se casou, saiu de casa dois meses antes de se casar porque já não aguentava mais. Precisava trabalhar, descansar e não tinha como. Chegava no trabalho, às vezes, cansado por causa disso. O mesmo aconteceu comigo e com a minha esposa. Quando isso começou eu ainda era atleta do Fluminense e hoje já sou ex-atleta — iniciou Felipe Melo, antes de completar.

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— E mesmo diante de inúmeras reclamações à administração, nenhuma medida foi tomada para suprir os danos que a emissão de ruído vem causando. Diante da inércia do condomínio e do proprietário da unidade, eu acabei adotando medidas judiciais cabíveis. Em agosto de 2025, ingressamos com uma ação judicial, buscando a paralisação da obra até que fossem adotadas as medidas de isolamento acústico necessárias para adequar a obra na legislação municipal vigente — concluiu.

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