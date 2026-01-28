Decisão de Filipe Luís em São Paulo x Flamengo irrita web: 'Perdemos'

São Paulo e Flamengo vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (28), em jogo que abre o Campeonato Brasileiro para as duas equipes. Uma decisão do técnico Filipe Luís antes da bola rolar deixou muitos torcedores aflitos nas redes sociais.

continua após a publicidade

O Flamengo inicia sua trajetória para defender o título brasileiro contra o São Paulo, no Morumbis. E para a estreia do Rubro-Negro no Brasileirão, Filipe Luís optou por iniciar com Arrascaeta no banco de reservas. Jorginho também não inicia o jogo.

➡️Torcedores do Palmeiras criticam dupla contra o Atlético-MG: 'Bizarrice'

Nas redes sociais, a decisão de Filipe Luís para São Paulo x Flamengo deixou muitos torcedores aflitos. A maioria dos rubro-negros queria ver o uruguaio começando o jogo. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Veja qual foi a primeira polêmica de arbitragem do Brasileirão 2026

Morumbis recebe o duelo de gigantes (Foto: Vinícius Harfush / Lance)

Veja comentários sobre a decisão de Filipe Luís

Escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileirão. Para o confronto no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), o treinador contará com Arrascaeta, relacionado pela primeira vez na temporada. O uruguaio, no entanto, começa no banco.

O Flamengo está escalado para pegar o São Paulo no Morumbis com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Pedro e Plata.

continua após a publicidade

Arrascaeta ficou fora dos primeiros jogos do Flamengo na temporada por conta do planejamento da comissão técnica. O objetivo foi deixar o uruguaio 100% fisicamente para a estreia no Brasileirão. Quem também está de volta é Jorginho, mas também começa no banco. O meio-campista também foi desfalque nos jogos até aqui.

🤑 Aposte no Flamengo ou no São Paulo no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas