Torcedores do Palmeiras criticam dupla contra o Atlético-MG: 'Bizarrice'

Atlético-MG e Palmeiras estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (28), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, dois jogadores do Verdão foram muito criticados por torcedores nas redes sociais.

O Palmeiras abriu o placar com Flaco Lopez , depois de escanteio cobrado pelo meia Andreas Pereira. Antes do final do primeiro tempo, Victor Hugo deixou tudo igual para os donos da casa, em falha de Murilo e Carlos Miguel.

Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras criticaram muito a dupla pelo gol do Atlético-MG. Veja o lance abaixo e a reação da web:

Atlético-MG x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/GazetaPress)

Veja o lance e a reação dos torcedores

Veja escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília), pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

Carlos Miguel segue como titular na meta alviverde. O capitão Gustavo Gómez forma a dupla de zaga com Murilo. Piquerez será o lateral esquerdo, enquanto Khellven completa o sistema defensivo pelo lado direito.

No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício compõem o trio de meio-campistas para Atlético-MG x Palmeiras. No ataque, Ramón Sosa terá a companhia de Flaco López, artilheiro do Palmeiras em 2025. Allan, revelado pelas categorias de base do clube, completa a equipe.

Com isso, Abel Ferreira escalou assim o Verdão para o duelo: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Ramón Sosa.

