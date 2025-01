Hospital divulga Boletim Médico de Léo Batista; confira

O jornalista Léo Batista, de 92 anos, se encontra internado em estado grave no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A notícia veio à tona nesta sexta-feira (17). Em contato com a assessoria de imprensa da unidade, o Lance! teve acesso ao primeiro boletim médico divulgado sobre o quadro do comunicador.

Conforme divulgado, Léo Batista se encontra em tratamento no hospital desde o último dia 6 de janeiro. Na ocasião, ele apresentou um quadro de desidratação e dor abdominal. Exames realizados posteriormente apontaram um tumor no pâncreas do comunicador, o levando a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Rios D'Or.

Boletim médico

"O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 06 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde".

Carreira de Léo Batista

Em uma carreira de sucesso, o jornalista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações. Ele ficou conhecido por ter "A Voz Marcante", ao transmitir para os telespectadores as emoções dentro de campo.

O bom trabalho, fez o narrador se eternizar como um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo nacional. Durante décadas, ele foi a principal voz das transmissões esportivas da Rede Globo. Além disso, ele também foi âncora dos programas Globo Esporte e Jornal Hoje.