Globo e CBF definem artista para show de abertura da Supercopa do Brasil

A Globo e a CBF definiram nesta quarta-feira (15) o artista que fará o show de abertura da Supercopa do Brasil. Trata-se da cantora Joelma. A rainha do brega pop se apresenta no próximo dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. Dentro de campo, a final será protagonizada por Botafogo e Flamengo.

A escolha por Joelma aconteceu devido a alta identificação da cantora com o povo do Pará. Assim, a organização do evento visou agregar valor local ao prometer uma performance que unirá fãs da música e do futebol na região.

A apresentação vai acontecer antes do início da partida. Esta será a primeira vez na história que a decisão da Supercopa do Brasil terá um show. A intenção é replicar o sucesso do show da Xuxa no evento "Futebol e Esperança", promovido pela Globo, no ano passado. A partida esta marcada para acontecer às 16h, horário de Brasília, e será transmitida pela emissora na TV aberta, e pelas parceiras SporTV e Premiere, no sinal fechado.

Supercopa do Brasil

Em 2025, o torneio chega a sua 5ª edição. Para esta temporada, os finalistas são Botafogo e Flamengo. Os clubes alcançaram a decisão após se consagrarem respectivamente campeões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil do ano passado.

Está será a primeira vez que o clube Alvinegro chega a final do torneio nacional. Por outro lado, o Rubro-Negro chega a sua quarta final da competição, tendo levantado a taça em duas oportunidades. A partida decisiva acontece no próximo dia 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

