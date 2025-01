Globo comete gafe e confunde reforço do Flamengo com jogador do Vasco; veja

A Globo cometeu uma gafe no programa RJTV nesta quarta-feira (15) ao anunciar um reforço do Flamengo para 2025. A apresentadora Ana Luiza Guimarães citou o atacante Juninho, ex-Qarabag, mas foi traída pela edição, que mostrou uma foto do zagueiro Maurício Lemos, recém-contratado pelo Vasco.

Após citar Juninho no Flamengo, Ana Luiza Guimarães falou sobre Maurício Lemos no Vasco, e a foto do ex-zagueiro do Atlético-MG apareceu novamente, dessa vez no momento certo. A situação não passou despercebida por internautas, que repercutiram o erro da emissora nas redes sociais.

Veja a repercussão da situação nas redes: