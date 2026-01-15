Goleiro do Botafogo, Bruninho Samudio abre o jogo sobre encontro frustrado com o pai

Fruto do relacionamento entre a modelo Eliza Samudio e o ex-goleiro Bruno, Bruninho teve uma infância marcada por muitas dificuldades desde seu nascimento. Atualmente, o jovem de apenas 15 anos é uma grande promessa das categorias de base do Botafogo e foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-16. O jogador procura respostas sobre a morte da mãe e se dispôs a ouvir o lado do pai, que acabou cancelando o encontro que havia marcado. Em entrevista para a Record, o jovem goleiro do Glorioso abriu o jogo e expressou o desejo de encerrar essa história.

continua após a publicidade

➡️Defesa de Bruninho Samúdio pela Seleção Brasileira viraliza: 'Absurda'

O caso que impressionou o Brasil aconteceu em junho de 2010. Após viajar do Rio de Janeiro para Minas Gerais, Eliza foi mantida sob cárcere privado e morta a pedido de Bruno. Segundo a reportagem, Bruno também teria encomendado a morte do próprio filho, mas como só pagou pela execução da ex-mulher, a criança foi levada pelos criminosos a uma comunidade próxima.

Após cumprir parte de sua pena de 10 anos em regime fechado, Bruno buscou um reencontro com Bruninho. Com o auxílio da família, o jovem goleiro do Botafogo marcou um encontro, mas o pai cancelou de última hora. Segundo ele, o ex-goleiro tentou reverter a história e ainda deve cerca de quatro anos de pensão alimentícia.

continua após a publicidade

- Ele vem me procurando há anos, pedindo uma oportunidade para falar sobre o que realmente aconteceu. Eu e minha família decidimos fazer uma reunião e escutar o dele, mas ele não apareceu e deu pouca satisfação no dia que havíamos marcado. Depois, ele ainda quis dizer que a gente caçou a vinda dele, o que não tem nenhuma verdade. Já faz mais de três anos que ele me procura pelo Instagram e quando eu decido escutar ele, ele não aparece e ainda vazou um áudio dizendo que nós estávamos procurando por ele. Acho isso uma sacanagem, eu tentei dar o direito para ele se explicar e ele não quis. Agora, eu quero os meus direitos, que são os quatro anos de pensão alimentícia que ele segue me devendo - disse, antes de completar.

- Eu queria ouvi-lo para acabar logo com esse discurso de que eu não escuto o lado dele. Eu tentei dar essa oportunidade para ele, mas ele não apareceu, pelo visto não quis. Eu te dei a oportunidade e tu não aproveitou, agora não tem mais volta - finalizou o jovem goleiro.

continua após a publicidade

➡️Veja tabela detalhada e onde assistir ao Botafogo no Brasileirão de 2026

Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pela morte de Eliza Samudio. Ele respondeu por crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestros e cárcere privado. O goleiro foi solto em 2023, e joga atualmente no time capixaba Sport Club.

Em nota, o ex-goleiro informou que cancelou a reunião com o filho devido as imposições da avó e atual tutora de Bruninho, que só teria autorizado o encontro se o atleta fosse sozinho ver o filho.

- Eu tinha um encontro marcado com meu filho, algo que sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele. Fiz questão de manter tudo em sigilo, sem expô-lo e sem me expor. Mas, infelizmente, esse encontro não vai acontecer, pois a avó dele, junto com a advogada, colocaram diversas exigências para que o encontro acontecesse, exigências que fogem completamente da normalidade. Entre essas exigências, estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia sequer do meu advogado. Decisão que venho respeitando ao longo de todos esses anos. Por isso, se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro. Eu já estava suspeitando que isso fosse uma armação e, logo em seguida, fiquei sabendo que havia um repórter famoso envolvido, cujo nome não posso citar. Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza, mãe do meu filho. Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele para que isso repercutisse no suposto documentário que estão fazendo sobre o Bruninho. Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça - disse, o ex-goleiro.

➡️Bruninho Samudio defende pênalti e garante título à Seleção Brasileira; veja

Trajetória de Bruno Samudio, promessa do Botafogo

Bruninho chegou à Seleção por conta do seu destaque com a camisa do Botafogo, clube que defende desde julho de 2024. Antes, ele vestiu as cores do Athletico-PR, time responsável por proporcionar o primeiro contrato da carreira do jovem goleiro.

Tudo isso acompanhado da avó Sônia Moura, seu alicerce durante toda a caminhada, que teria sido muito mais difícil sem ela. Sônia cuidou de Bruno desde a morte de Eliza Samudio, em junho de 2010, e aos poucos foi administrando as informações para o menino, que naturalmente tinha dúvidas e perguntava sobre o assunto.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desde pequeno, ele evita falar sobre o episódio, principalmente quando é relacionado ao pai. Por isso, dentro e fora da Seleção, todo cuidado é empregado para preservar o garoto, que apesar de ter estatura, perfil de liderança e habilidade que impressionam, é só um adolescente.

Independente do que aconteceu no passado, Bruno Samudio começa a construir uma história promissora no Botafogo e, aos poucos, ressignifica seu nome com muito trabalho e amor pelo que faz em campo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo