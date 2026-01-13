Veja tabela detalhada e onde assistir o Botafogo no Brasileirão de 2026
Glorioso estreia contra o Cruzeiro no Nilton Santos
O Botafogo conheceu sua data de estreia no Brasileirão de 2026, bem como a tabela detalhada das oito rodadas iniciais da competição. A partida inaugural será em 29 de janeiro, às 21h30, no Nilton Santos, contra o Cruzeiro.
Nestas rodadas, o Alvinegro terá dois clássicos, contra Fluminense (3ª rodada) e Flamengo (6ª), e enfrentará o Palmeiras na 7ª. Os jogos serão transmitidos pela Globo, Sportv, GeTV e Premiere, Record, Amazon e CazéTV.
Pré-temporada do Botafogo
O Botafogo se apresentou no dia 4 de janeiro, no CT Lonier, já sob o comando de Martín Anselmi, treinador que assumiu após a saída de Davide Ancelotti. O Glorioso se prepara para a estreia na temporada nesta quinta-feira (15), contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.
Nas duas primeiras rodadas do Estadual, a equipe que vai a campo será formada majoritariamente por jogadores do sub-20 e comandado por Rodrigo Bellão, treinador da categoria. O time principal, assim como Anselmi, estreia contra o Volta Redonda, pela terceira rodada, em 21 de janeiro.
Tabela e transmissões dos jogos do Botafogo no Brasileirão
➡️Botafogo x Cruzeiro
⏰Quinta-feira, 29/1, às 21h30
🏟️Nilton Santos, Rio de Janeiro
📺Amazon
➡️Grêmio x Botafogo
⏰Quarta-feira, 4/2, às 21h30
🏟️Arena do Grêmio, Porto Alegre
📺Globo e Premiere
➡️Fluminense x Botafogo
⏰Quinta-feira, 12/02, às 19h30
🏟️Maracanã, Rio de Janeiro
📺Record, CazéTV e Premiere
➡️Botafogo x Vitória
⏰A definir
🏟️Nilton Santos, Rio de Janeiro
📺Record, CazéTV e Premiere
➡️Athletico-PR x Botafogo
⏰Quarta-feira, 11/3, às 19h
🏟️Arena da Baixada, Curitiba
📺Premiere
➡️Botafogo x Flamengo
⏰Sábado, 14/3, às 20h30
🏟️Nilton Santos, Rio de Janeiro
📺Amazon
➡️Palmeiras x Botafogo
⏰Quarta-feira, 18/3, às 19h
🏟️Allianz Parque, São Paulo
📺Sportv e Premiere
➡️Red Bull Bragantino x Botafogo
⏰Sábado, 21/3, às 16h
🏟️Cícero Souza Marques, Bragança Paulista
📺Premiere
