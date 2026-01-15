menu hamburguer
Botafogo

Botafogo estreia no Carioca com jovens sob os holofotes de Martín Anselmi

Glorioso irá a campo com equipe sub-20 e comandado por Rodrigo Bellão

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
05:00
Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
É dia de estreia para o Botafogo. Nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), o Glorioso vai a campo contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A equipe será comandada por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, e composta majoritariamente por atletas oriundos das categorias de base.

De volta à Portuguesa-RJ, Chay reencontra o Botafogo: 'Amor eterno'

É uma grande oportunidade para os jovens, que fizeram um 2025 de títulos no Rio de Janeiro e começaram em alta com a boa campanha na Copinha até então. Foram quatro jogos, com 100% de aproveitamento e vaga na terceira fase da competição de base disputada em São Paulo.

O desafio agora será maior. Chegou a hora de representar o clube da estrela solitária já no calendário profissional, enquanto o elenco principal segue em preparação no CT Lonier e com estreia prevista para o dia 21, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos.

Pressão por um lado, mas, por outro, são fortes os holofotes do técnico Martín Anselmi, que já treina contando com alguns jovens da base no dia a dia do Lonier e analisa quem pode ser incorporado no plantel para o calendário cheio de 2026. O técnico argentino recém-contratado por John Textor vem aplicando treinos intensos e passando a nova metodologia de trabalho desde o dia 4 de janeiro.

Rodrigo Bellão é o técnico do Botafogo Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Rodrigo Bellão é o técnico do Botafogo Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Botafogo com joias em destaque

Chegam em alta para o compromisso pela primeira rodada do Cariocão nomes como Danillo, zagueiro, Kadu, lateral-esquerdo, Marquinhos, volante, Caio Valle, meia, e Kauan Toledo, atacante. O Botafogo sub-20 tem sido marcado por organização, saídas rápidas e alto volume de jogo no campo adversário.

Rodrigo Bellão deve dar ao Botafogo contra a Lusa um jogo mais seguro, focado em transição rápida e solidez defensiva. O técnico do sub-20 será observado in loco por membro da comissão técnica do profissional.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

