Diretor do Botafogo é eleito presidente do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro

Diretor da base do Botafogo, Augusto Oliveira foi eleito presidente do Movimento de Clubes Formadores do Futebol Brasileiro. O anúncio foi exaltado pela SAF do Glorioso, que vê o projeto sendo reconhecido e novamente no cenário de protagonismo nas categorias de base do país.

— Uma honra e um privilégio estar no Botafogo e receber a oportunidade de ser Presidente do Movimento de Clubes Formadores. Criado em 2012, trata-se de uma sólida iniciativa que congrega gestores de clubes visando fomentar o futebol de base no Brasil, promovendo a articulação e integração entres os gestores representante de clubes, sugerindo ações corretivas e inovadoras na busca por soluções de melhores práticas do processo formativo brasileiro — disse Augusto, em entrevista ao site oficial do Botafogo.

— Além de manter o diálogo com a CBF e Federações contribuindo com sugestões na busca por avanços no desenvolvimento do futebol brasileiro. Portanto, juntamente da Diretoria e todos os membros do Movimento, pretendemos, sem pressa e sem pausa, pavimentar caminhos e projetos coletivos que turbinem a integração, respeito, desenvolvimento e diálogo entre os clubes — completou.

Augusto Oliveira iniciou sua trajetória na SAF em 2024, mas no cargo de gerente de futebol, participando de todos os processos e logística na conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Em 2025, após ser nomeado no novo cargo, ele chefiou uma excursão do clube na Europa com visitas a Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid.

Além de Augusto Oliveira, foram eleitos e já tomaram posse no Movimento de Clubes Formadores Luiz Carlos (Atlético-MG), João Paulo (Palmeiras), Rodrigo Dias (Vasco) e Carlos Brazil (ex-Sport). O secretário é Próspero Paoli, também do Botafogo.

