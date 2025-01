Novo apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno revela mudanças no programa; veja

Fred Bruno assume a apresentação do Globo Esporte São Paulo a partir da próxima segunda-feira (13), prometendo inovações para transformar a experiência dos telespectadores. Ao "UOL", o jornalista deu detalhes sobre as alterações previstas, como um novo esquema de posicionamento das câmeras para promover uma maior proximidade com o público.

- Estamos deixando a parada muito mais móvel. A gente vai ter um gimbal (estabilizador) para quando tiver convidado, algum atleta que possa vir aqui ou uma chamada, bate-papo com comentarista - explicou Fred Bruno.

O jornalista citou a vontade de reduzir a distância entre o apresentador e o telespectador, com uma interação mais direta e pessoal. O influenciador vai assumir o posto deixado por Felipe Andreoli, que pediu demissão da Globo no fim do ano passado. Fred Bruno também chegou à emissora em 2024, após marcar época no canal "Desimpedidos", no Youtube.

- Vocês vão até reparar na estreia que todo o take meu vai ser muito próximo para a pessoa passar na TV e olhar: 'mano, tem um cara ali que tá enchendo a minha tela'. É teste, eu não sei como é que vai ser, se o telespectador vai estranhar, mas a maioria dos vídeos que eu gravei nos últimos 10 anos sempre foi muito próximo da câmera. Quero estar próximo de quem está assistindo ali, então aqui não vai ser diferente - completou.

- Os preparativos estão a mil. Já estamos gravando um monte de coisa, deixando os quadros do jeito que a gente imagina, fazendo piloto, que é algo que eu nunca tinha feito na minha vida antes… Eu só chegava e já gravava. Aqui, a gente está preparando direitinho, mudando os enquadramentos, porque eu acho que a galera espera uma mudança. É bem importante a gente mostrar isso logo de cara - finalizou o novo apresentador da Globo.

