Globo faz mudança na transmissão para final entre PSG e Flamengo

A reta final da temporada de 2025 promete muita emoção para os apaixonados por futebol. Nesta quarta-feira (17), o Flamengo sonha em voltar ao topo do mundo e entra em campo para decidir a Copa Intercontinental de Clubes, contra o PSG. De olho nesta partida, a Globo enviou suas equipes para Doha, no Catar, e montou uma grande cobertura para acompanhar a decisão in loco.

continua após a publicidade

➡️Flamengo finaliza preparação para a final do Mundial; veja a provável escalação

Campeão Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain (FRA), campeão europeu, em busca do título da Copa Intercontinental de Clubes. Diferente das duas últimas partidas rubro-negras, a Globo enviou suas equipes para cobrir a grande decisão diretamente do Catar e começa sua transmissão a partir das 13h35 (de Brasília), logo depois do 'Jornal Hoje', com o comando do narrador Luís Roberto, ao lado dos comentaristas Junior e Roger Flores.

O duelo também será transmitido no Sportv. Duas horas antes da bola rolar o "Aquecimento Sportv" irá transmitir o pré-jogo, com apresentação de Luiz Carlos Jr., comentários de Eric Faria e Alline Calandrini, além de reportagens com Bruno Côrtes e Richard Souza, que trazem todo o clima direto do gramado.

continua após a publicidade

A Ge TV também exibe o confronto, a partir das 12h30, com os apresentadores Roberto Veloso e André Balada comandando o "esquenta" diretamente do Catar. A dupla interage com Jorge Iggor, que narra o jogo ao lado do comentarista Bruno Formiga e de Rafinha, que participam da transmissão do estúdio.

➡️Jornalistas do Lance! cravam resultado de PSG x Flamengo na final do Mundial

Após a final do Flamengo, Globo também se prepara para a decisão da Copa do Brasil

O clima de decisão também toma conta do futebol brasileiro. Após superarem Cruzeiro e Fluminense, nos pênaltis, no último domingo, Corinthians e Vasco voltam a campo para os primeiros 90 minutos da decisão na Neo Química Arena, com transmissão da TV Globo para todo o país. A narração será de Everaldo Marques, com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

continua após a publicidade

No Sportv e no Premiere, o pré-jogo começa duas horas antes da bola rolar, às 19h30, com a narradora Isabelly Morais e os analistas Grafite e Alexandre Lozetti trazendo todas as informações das duas equipes e o clima das torcidas diretamente do palco da decisão. Na sequência, Paulo Andrade, Lédio Carmona e Ricardinho comandam a transmissão da partida, que também terá transmissão do Sportv.

Na Ge TV, Mariana Spinelli, Fellipe Bastos e Betão estarão, a partir das 20h, no campo de jogo, interagindo com o time de transmissão. Do estúdio, Vinicius Rodrigues narra a partida, com as análises de Luana Maluf e Rafael. As reportagens ficam com Jordana Araújo e Sofia Arruda.

➡️Arbitragem para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil divide opiniões: 'Medo'

Veja as transmissões da Globo para esta quarta-feira (17)

Quarta-feira, 17 de dezembro

14h – PSG x Flamengo (Copa Intercontinental de Clubes da FIFA)

Transmissão: TV Globo, sportv e Ge TV

21h30 – Corinthians x Vasco (Copa do Brasil)

Transmissão: TV Globo, sportv, sportv 4K, Ge TV e Premiere

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas