O zagueiro Danilo conversou com veículos de imprensa durante o último treino do Flamengo no Catar, nesta terça-feira (16), antes do jogo contra o PSG, decisão da Copa Intercontinental. Ao explicar a preparação rubro-negra, o defensor garantiu que o clube tenta manter o mesmo tipo de trabalho que levou aos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

— Eu acredito que o diferencial para aqueles que vencem é manter a rotina, o nível de pensamento e dedicação, em todas as situações. Um erro grande é tentar mudar o comportamento nos momentos decisivos, isso não dá certo. A gente tem que ter a capacidade de se manter concentrado e focado sem mudar muito a nossa rotina da temporada, que fizemos tão bem até aqui. Isso pode nos levar a vencer esta partida — refletiu.

Danilo vive momento iluminado: marcou o gol do título da Libertadores contra o Palmeiras e voltou a balanças as redes na semifinal da Copa Intercontinental diante do Piramyds. O defensor contou mais sobre a "visualização mental" que pratica antes dos jogos.

— Obviamente, é um jogo onde você precisa estar no seu nível máximo. Ali, assistindo aos vídeos do adversário, faço esse jogo mental de me ver nas situações, principalmente defensivas, para parar os atacantes potentes do PSG. E tenho vivido esse momento peculiar, a energia me levando a estar sempre perto do gol, fazendo gols, então busco essa visualização (também no ataque) — explicou.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O que título significaria para o futebol brasileiro e o Flamengo?

Danilo também foi perguntado acerca do significado do eventual título do Flamengo, que seria o primeiro mundial de um brasileiro desde o Corinthians em 2012, para o resto do mundo.

— Eu acredito que, já na competição meio do ano ("Super" Mundial de Clubes), o Brasil deixou boa figura, mostrou para o mundo que o trabalho desenvolvido no Brasil é profissional e tem objetivos claros. Mas obviamente vencer esta competição (Copa Intercontinental) seria um selo de qualidade do que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Obviamente, é uma partida muito difícil, mas exige a ilusão grande de poder vencer e representar grandiosamente o futebol brasileiro — respondeu.

O zagueiro ainda reconheceu que o elenco rubro-negro tem chance de marcar de vez o nome na história do clube, voltando a vencer o torneio mundial após 44 anos. Para isso, o Flamengo precisa vencer o PSG às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (17) no Estádio Ahmed bin Ali.

— Isso nos faz brilhar os olhos, aumenta a motivação, a vontade de vencer, de entrar para a história do Flamengo. Mas é tentar ter a capacidade de tratar como mais um jogo para não mudar as dinâmicas, a forma de interpretar a partida. Mas, sim, o resultado pode mudar o nosso marco na história do Flamengo — afirmou.