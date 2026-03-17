Após a convocação da Seleção Brasileira divulgada nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti dividiu opiniões, recebendo diversas críticas e elogios pela não convocação do Neymar. O atleta não disputará os amistosos contra a França e Croácia no dia 26 e 31 de março, respectivamente.

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Primeiro não recebido

O comentarista da ESPN Gian Oddi, atualmente do programa Linha de Passe, abordou esse assunto e opinou que essa seja a primeira recusa ao Menino da Vila em relação à seleção:

- O Ancelotti é o único cara, talvez na vida inteira do Neymar, que teve coragem de dizer que não é assim. É o único na carreira do Neymar que o pressiona para que ele se dedique, para que esteja bem às vésperas da copa do mundo - disparou o jornalista.

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Gian Oddi dispara críticas à Neymar e apoia decisão de Ancelotti (Foto: Reprodução/ESPN)

Para completar, o comentarista também avaliou a postura dos treinadores da Seleção antes de Carlo Ancelotti.

- Os antecessores de Ancelotti sempre diziam que estavam guardando lugar para o Neymar. Muita gente na imprensa dizendo que o Neymar poderia ir com uma perna, que não precisa se esforçar, que é o craque - criticou Gian.

Bola fora de Neymar

➡️Confira a convocação da Seleção Brasileira para os Amistosos

No momento seguinte, Gian também comentou sobre a presença de Neymar no jogo da Kings League, que aconteceu também nesta segunda-feira (16), onde seu time, Furia FC, acabou sendo derrotada por 7 a 4 para a Desimpain. Na situação, Neymar balançou as redes pela primeira vez na competição:

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- Hoje (16/01), no dia da convocação, o Neymar não precisava passar essa imagem e ir brincar na Kings League, porque ele é jogador de futebol. Me parece que o Neymar não se ajuda - pontuou Gian Oddi.

Chances de ir à Copa com Ancelotti

Mesmo com as críticas apresentadas, o jornalista não foi contra a convocação do craque do Santos caso ele se dedique e entregue os resultados esperados. Gian deixou claro que o Neymar depende apenas dele mesmo para ir à copa:

- O Neymar não precisa ser bajulado, como vêm acontecendo, ele precisa ser pressionado, precisa se dedicar [...]. Se ele estiver voando, nenhum técnico no mundo vai ser louco de deixar o Neymar fora da Copa do Mundo - concluiu o jornalista.

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