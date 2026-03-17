Hulk entra na justiça contra ex-sócio por dívida: entenda
Jogador cobra valor relacionado a cotas de supermercados na Paraíba
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O atacante Hulk, do Atlético, acionou a Justiça da Paraíba para cobrar uma dívida antiga de um ex-sócio. O débito está relacionado a um acordo firmado em 2020, envolvendo a cessão de cotas de uma rede de supermercados local.
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Pelo contrato, o pagamento de cerca de R$ 200 mil deveria ter sido quitado até o fim de 2022, o que não aconteceu. Diante do descumprimento do acordo, o jogador decidiu recorrer aos meios legais para reaver o valor.
A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Ancelmo Góis, em coluna no jornal O Globo. Procurada pela reportagem do Lance! a assessoria do atleta não se manifestou até o momento.
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Hulk fora do futebol
O sucesso de Hulk vai além do futebol. Fora dos gramados, o jogador também se destaca no mundo dos negócios, com forte atuação em diferentes setores. A maior parte de seus empreendimentos está concentrada na Paraíba, seu estado natal.
Entre os investimentos, o atacante possui participação em restaurantes, no mercado imobiliário e no setor hoteleiro. Um dos principais projetos é sua sociedade em um hotel de luxo em João Pessoa, inaugurado em 2022, com investimento estimado em cerca de R$ 80 milhões.
Além dos negócios, Hulk também chama atenção pelo patrimônio pessoal, que inclui uma coleção de carros de luxo, além de casas e apartamentos de alto padrão.
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