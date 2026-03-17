Influenciador avalia convocação e critica postura de Ancelotti com Neymar

O influenciador 'Fui Clear' avaliou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que foi anunciada na tarde desta segunda-feira (16). Apesar de concordar com alguns nomes da lista de Carlo Ancelotti, o comunicador reprovou a postura do treinador italiano com Neymar, que mais uma vez foi ausência.

continua após a publicidade

- Eu gosto dos testes, mas não sei se faria em março. Entendo que ele faça, não sou contra. Talvez eu tivesse focado em ter o time. Eu acho uma pena o Thiago Silva não ir. O Brasil tem uma leva de jogadores internacionais muito grande. Todos bons e em um nível parecido. O Murillo (Nottingham Forest) é um jogador que eu teria testado por ser canhoto. Acho que ele continua com dúvida na lateral, continua com dúvida na posição de centroavante. Levou o Rayan, e ele deve usar por dentro. O Fabinho ganhou a confiança dele - começou o influenciador.

➡️Atitude de Ancelotti na convocação da Seleção chama atenção: 'Isso prova'

➡️Felipe Melo questiona fala de Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: 'Tentando entender'

continua após a publicidade

Os amistosos marcam o penúltimo teste de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá. Neymar, grande referência técnica da Seleção Brasileira, conviveu com alguns problemas físicos e ainda não foi chamado pelo técnico italiano.

- Deixou fora o Neymar, de novo. Tem alguns pontos que eu queria entender. Não vou julgá-lo. Não vou tacar pedra no Ancelotti. Até porque ele pode ter uma ideia e levar para a Copa do Mundo igual. Eu faria diferente, mas é uma linha de raciocínio. Se não levar, aí acho completamente errado. O Neymar está para o Brasil assim como o Messi está para a Argentina, o Salah para o Egito, o Suarez para o Uruguai. Simples assim. Não se trata o diferente como igual, isso é lei da bola. A principal lesão do Neymar foi pela Seleção Brasileira, contra o Uruguai. Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção. O maior assistente da história da Seleção. Alguns sinais são ruins, está faltando carinho - analisou Fui Clear.

continua após a publicidade

Além de deixar o craque da Vila Belmiro de fora, Ancelotti explicou que para ser convocado, Neymar precisa estar 100% fisicamente. O treinador italiano foi assistir Mirassol x Santos para ver o camisa 10, mas o jogador ficou de fora por controle de carga. Fui Clear questionou a postura do experiente técnico da Amarelinha.

- Se vai dar certo no final, é outra história. O Ancelotti é um cara vencedor, de muitos títulos, mas isso está errado. Não estou entendendo esse isolamento com o Neymar. Ir vê-lo jogar em Mirassol é necessário? Foi à Rússia ver o Luiz Henrique e o Douglas? Foi à Arábia ver o Fabinho? - pontuou o influenciador.

Neymar está fora da convocação da Seleção Brasileira

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Neymar pela Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar, fora da Seleção Brasileira, estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.