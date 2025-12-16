Declaração de jogador do Flamengo revolta europeus: 'Quem é você?'

Às vésperas da grande final do Intercontinental de 2025, o meia Saúl concedeu uma entrevista ao jornal "AS", da Espanha, e afirmou que afirmou que a torcida do Flamengo é maior que a do Real Madrid. Segundo ele, a equipe espanhola não tem muitos torcedores e só ficou famosa no mundo inteiro por conta dos títulos que conquistou. A declaração, no entanto, não agradou aos europeus.

Na visão de Saúl, o Real Madrid tem uma legião de fãs que acompanham a equipe à distância, enquanto o Flamengo lota todos os estádios onde joga. Durante a entrevista, o meia espanhol revelou que sentiu a energia da torcida rubro-negra desde seu primeiro dia no clube.

Revelado pelo Atlético de Madrid, o espanhol de 31 anos construiu sua carreira no maior rival da equipe Merengue e não perdeu a oportunidade de cutucar o Real Madrid. No entanto, a declaração não caiu bem para os torcedores europeus, que contestaram a opinião de Saúl nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Saul precisa ser silenciado.

Tradução: Eu diria o mesmo se o Real Madrid me vencesse duas vezes na Liga dos Campeões.

Tradução: Quem é você, Saul?

Tradução: Hahahahahaha, Saul sendo Saul.

Tradução: Saul, eles nem te querem no Brasil, você só jogou 23 partidas e nessas 23 você nem completou os 90 minutos… você tem condições de falar sobre o resto?

Apesar da comparação entre os clubes, o foco principal do meia espanhol está na grande final do Intercontinental, entre PSG x Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

Capitães de PSG e Flamengo posam para foto ao lado da taça do Mundial

Texto por: Lucas Bayer

A Fifa publicou, na manha desta terça-feira (16), uma foto de Marquinhos, do PSG, e de Bruno Henrique, do Flamengo, ao lado da taça do Mundial. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, que contará com um grande público.

A foto de Marquinhos e Bruno Henrique, jogadores de PSG e Flamengo, foi tirada em um prédio em Doha, no Catar, sede do Intercontinental. A imagem simboliza os dois maiores times do mundo, neste momento, em busca da tão sonhada taça mundial.

