Flamengo finaliza preparação para a final do Mundial; veja a provável escalação
Rubro-Negro busca a conquista do bicampeonato mundial
Tudo pronto! O Flamengo finalizou a preparação para a grande final do Mundial. Na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), o time de Filipe Luís encara o PSG, atual campeão da Champions League. O confronto será no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.
O time brasileiro conta com quase todos os jogadores à disposição para o jogo mais importante do ano. Pedro, que retornou contra o Pyramids, do Egito, está apto e deve começar no banco. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.
Como de costume, o técnico Filipe Luís não dá pistas sobre qual equipe começará jogando. A expectativa, no entanto, é que a equipe não tenha tantas modificações em comparação com o time que venceu a partida da semifinal por 2 a 0.
- Nunca é com bola ou sem bola. Não é esse o pensamento. É o momento do jogador, o que a equipe precisa, não separo as fases, elas vão juntas. É fundamental que a equipe saiba fazer com a bola e sem a bola. Eu já sei o time que vou escalar, mas tenho ainda até amanhã para sentir os jogadores, o momento deles, o que a equipe precisa para definir os 11 para neutralizar e, principalmente, jogar contra o PSG - disse Filipe Luís, na manhã desta terça-feira, sobre a escalação.
Duas posições podem contar com alterações. Na defesa, Léo Pereira será titular. A tendência é que Léo Ortiz jogue ao seu lado, mas Danilo, que vive grande fase, também aparece como opção. No ataque, a principal dúvida é pelo lado esquerdo. Cebolinha, que começou jogando no último jogo, concorre com Samuel Lino pela posição.
Provável escalação do Flamengo para enfrentar o PSG
O técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha).
