Há exato um mês para o início da primeira Mundial de Clubes da Fifa, a Globo e a Cazé chegaram a um acordo com a DAZN, empresa que negocia os direitos de transmissão do torneio no Brasil, e farão a exibição de todos os jogos da competição. Assim como o canal do influenciador Casimiro Miguel, o Sportv terá 100% das partidas, enquanto a TV Globo poderá escolher qualquer um dos 63 confrontos, garantindo, além dos jogos envolvendo os times brasileiros, outros confrontos envolvendo os maiores clubes do mundo, desde a fase de grupos.

O Mundial de Clubes da Fifa começa no dia 14 de junho, com o jogo entre Inter Miami, anfitrião e clube do argentino Lionel Messi, e Al Ahly, do Egito. A final está marcada para 13 de julho. Pela primeira vez o torneio será disputado no mesmo formato que foi usado nas Copas do Mundo de seleções entre os anos de 1998 e 2022, com 32 times, de todos os continentes, sendo divididos em oito grupos de quatro equipes. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final.

Nenhum país tem mais representantes do que o Brasil. O país será representado pelos quatro clubes vencedores das últimas edições da Copa Libertadores: o Palmeiras está no Grupo A, ao lado do Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA); o Botafogo, atual campeão, está no Grupo B, junto com o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). Já o Flamengo, no Grupo D, enfrentará na primeira fase as equipes do Chelsea (ING), Esperance (TUN) e um terceiro time que ainda será anunciado pela FIFA; enquanto o Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e do Mamelodi Sundowns (AFS).

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro com o novo formato implementado pela Fifa. 32 equipes participarão da competição, com vagas distribuídas para todas as federações continentais. Pela Conmebol, além dos quatro brasileiros, que se qualificaram através dos títulos da Libertadores, Boca Juniors e River Plate fecham as duas últimas lacunas pelo ranking da entidade máxima do futebol sul-americano.