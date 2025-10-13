menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Globo define função de Denílson para a Copa do Mundo de 2026

Comentarista irá atuar nos jogos da Seleção Brasileira

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
18:07
Denilson &#8211; Divulgação
imagem cameraDenílson será comentarista oficial dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Globo/Lucas Seixas)
O ex-jogador Denílson será membro da equipe de transmissões das partidas da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. A informação veio à tona segunda-feira (13), através do portal "F5", da "Folha de São Paulo".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A emissora carioca definiu Denilson como um "nome especial" para sua cobertura do Mundial. Ele atuará exclusivamente nas partidas envolvendo o Brasil, contribuindo com análises técnicas baseadas em sua experiência como ex-atleta profissional.

O comentarista irá aparecer durante o pré-jogo, assim como, nas transmissões ao vivo na TV aberta. Com este anúncio, Denilson se junta oficialmente ao time que cobrirá a Copa do Mundo de 2026. A Globo, detentora dos direitos de transmissão, exibirá mais de 50 jogos da competição, incluindo todas as partidas da seleção brasileira.

Carreira de Denílson

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.

Recentemente, Denílson teve o contrato renovado com a emissora carioca. O sucesso nos programas esportivos fez a empresa firmar um novo vínculo até o fim de 2028.

denilson fred
Denílson e Fred Bruno durante programação esportiva da Rede Globo (Foto: Reprodução)

