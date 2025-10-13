Globo define função de Denílson para a Copa do Mundo de 2026

O ex-jogador Denílson será membro da equipe de transmissões das partidas da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. A informação veio à tona segunda-feira (13), através do portal "F5", da "Folha de São Paulo".

A emissora carioca definiu Denilson como um "nome especial" para sua cobertura do Mundial. Ele atuará exclusivamente nas partidas envolvendo o Brasil, contribuindo com análises técnicas baseadas em sua experiência como ex-atleta profissional.

O comentarista irá aparecer durante o pré-jogo, assim como, nas transmissões ao vivo na TV aberta. Com este anúncio, Denilson se junta oficialmente ao time que cobrirá a Copa do Mundo de 2026. A Globo, detentora dos direitos de transmissão, exibirá mais de 50 jogos da competição, incluindo todas as partidas da seleção brasileira.

Carreira de Denílson

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.

Recentemente, Denílson teve o contrato renovado com a emissora carioca. O sucesso nos programas esportivos fez a empresa firmar um novo vínculo até o fim de 2028.