Globo toma decisão sobre futuro de Denílson; veja

A Globo optou por renovar com o comentarista Denílson por mais três anos. Agora, o atual vínculo do ex-jogador com a emissora vai até 2028. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ele chegou ao canal no início de 2025 e esteve, ao lado de Andre Rizek, no comando do ‘Fechamento sportv’, nas noites de domingo, tendo como marca registrada o tom descontraído para analisar os jogos da rodada do fim de semana do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O sucesso na participação do programa fez o canal buscar renovar o vínculo com o profissional. Com o novo acordo, as participações de Denílson vão se expandir para outras plataformas e produtos da empresa.

A partir de 2026, ele passa a integrar a equipe de transmissão de jogos da TV Globo e terá dois quadros por ano no ‘Esporte Espetacular’, além de manter suas participações periódicas na edição paulista do ‘Globo Esporte’. O ex-jogador também vai marcar presença em transmissões de partidas na Ge TV e estará no comando de uma nova atração, ainda em desenvolvimento.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz com a renovação. São três anos agora e eu espero que fique ainda mais tempo. Este primeiro ano foi um bom teste. A gente acabou se gostando e fizemos a renovação, considerando um projeto ainda mais amplo e para os três canais/plataformas. Isso mostra um reconhecimento muito grande da Globo com o meu trabalho - ressalta Denilson.

➡️ Tiago Leifert isenta arbitragem e aponta responsáveis por derrota do São Paulo

Carreira de Denílson

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

continua após a publicidade

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.