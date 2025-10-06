menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Globo toma decisão sobre futuro de Denílson; veja

Ex-jogador é atual comentarista dos canais esportivos da emissora

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
19:42
Denilson &#8211; Divulgação
imagem cameraDenílson teve contrato renovado com a Globo (Foto: Lucas Seixas/Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Globo optou por renovar com o comentarista Denílson por mais três anos. Agora, o atual vínculo do ex-jogador com a emissora vai até 2028. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ele chegou ao canal no início de 2025 e esteve, ao lado de Andre Rizek, no comando do ‘Fechamento sportv’, nas noites de domingo, tendo como marca registrada o tom descontraído para analisar os jogos da rodada do fim de semana do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O sucesso na participação do programa fez o canal buscar renovar o vínculo com o profissional. Com o novo acordo, as participações de Denílson vão se expandir para outras plataformas e produtos da empresa.

A partir de 2026, ele passa a integrar a equipe de transmissão de jogos da TV Globo e terá dois quadros por ano no ‘Esporte Espetacular’, além de manter suas participações periódicas na edição paulista do ‘Globo Esporte’. O ex-jogador também vai marcar presença em transmissões de partidas na Ge TV e estará no comando de uma nova atração, ainda em desenvolvimento.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz com a renovação. São três anos agora e eu espero que fique ainda mais tempo. Este primeiro ano foi um bom teste. A gente acabou se gostando e fizemos a renovação, considerando um projeto ainda mais amplo e para os três canais/plataformas. Isso mostra um reconhecimento muito grande da Globo com o meu trabalho - ressalta Denilson.

➡️ Tiago Leifert isenta arbitragem e aponta responsáveis por derrota do São Paulo

Carreira de Denílson

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

continua após a publicidade

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.

denilson globo
Denílson durante programação esportiva dos canais Globo (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias