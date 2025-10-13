Denílson aponta favorito para titularidade no ataque da Seleção Brasileira: ‘Sai na frente’

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), pelo segundo jogo amistoso desta Data Fifa de outubro. Para a ocasião, o ex-jogador Denílson apontou o atacante que deve assumir a titularidade da equipe do técnico Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sport, o pentacampeão do mundo revelou que acredita na presença de Matheus Cunha entre os titulares da Seleção. Para ele, o atacante sai na frente dos concorrentes a vaga, que seriam: Kaio Jorge, Igor Jesus, João Pedro, Richarlison, Pedro e Vitor Roque.

- Dentro dos nomes que estamos colocando ai na pesquisa, o Matheus Cunha sai na frente. Eu acho que ele vem enchendo os olhos do Ancelotti nessas convocações. Ele jogou muito bem contra o Paraguai, nas Eliminatórias, e foi o único que buscou fazer alguma coisa naquela derrota para a Argentina. De todos que estão ali, acho que o Matheus Cunha sai na frente - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não acho que o Ancelotti vai usar um camisa 9 fixo, um exemplo foi esse jogo com a Coreia do Sul. O Brasil foi muito móvel, com o Matheus Cunha trocando de posição com o Vini Jr. Mas isso vai depender da seleção, ele não vai jogar com quatro atacantes contra a França, por exemplo - destacou.

➡️ Kaká avalia atual momento da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

A equipe de Carlo Ancelotti deixou uma boa impressão, na última sexta-feira (10), quando venceu por 5 a 0 a Coréia do Sul em um amistoso fora de casa. Agora, o Brasil se prepara para enfrentar o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília) para encerrar a turnê pela Ásia desta Data Fifa.

continua após a publicidade