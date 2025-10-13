Mauro Cezar é sincero sobre chances de título do Flamengo no Brasileirão: ’12 jogos’

O Campeonato Brasileiro vive a reta final da disputa pelo título. Palmeiras e Flamengo, atuais primeiro e segundo colocados, são os francos favoritos ao título. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero referente as chances da equipe carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comunicador questionou os resultados de calculos matemáticos recentes, que apontaram 70% de chances de título para o Alviverde. Durante o programa "Bate-Pronto", da Jovem Pan, ele afirmou que ainda há muito campeonato para ser disputado por Flamengo e Palmeiras.

- Primeiro, acho que os matemáticos são muito flexíveis para mudar de opiniões. A medida que uma rodada, ou uma coisa acontece, eles já mudam algo. É a coisa mais fácil do mundo fazer essas previsões. Acho uma bobagem isso - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Gente, faltam 12 jogos. É muita coisa né? Querer ficar adivinhando quem vai ser o campeão é bobagem. Tem muita coisa ainda para acontecer... Ainda tem o confronto entre Flamengo e Palmeiras, mas isso também não vai decidir nada. Três pontos não é abrir nada, é apenas uma rodada - analisou.

Brasileirão

Faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Palmeiras é o atual líder, tendo somado 58 pontos em 26 rodadas disputadas, são três pontos a mais que o Flamengo, que soma 55 pontos.

continua após a publicidade

Após a Data Fifa, que se encerra nesta terça-feira (14), o Alviverde entra em campo na quarta-feira (15) para enfrentar o RB Bragantino. O confronto acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Por outro lado, o Flamengo terá um clássico pela frente. No mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), a equipe de Filipe Luís encara o Botafogo, no Nilton Santos.