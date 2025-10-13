Jogador do Flamengo crava qualidade em que é melhor que CR7 e Gabigol

O meio-campista do Flamengo, Jorginho, afirmou que se considera superior a Cristiano Ronaldo na cobrança de pênaltis. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL nesta segunda-feira (13), quando o jogador ítalo-brasileiro comparou seu desempenho com o de outros batedores renomados do futebol mundial.

Jorginho assume protagonismo

O jogador tem demonstrado eficiência nas cobranças desde que chegou ao clube carioca. Em sua passagem pelo Flamengo, Jorginho já converteu três pênaltis em competições importantes: contra o Bayern de Munique em torneio mundial, diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil e contra o Estudiantes pela Libertadores.

Contratado na última janela de transferências, o meio-campista se adaptou rapidamente ao time rubro-negro. Seu bom desempenho garantiu a titularidade na equipe dirigida por Filipe Luís. Além de seu desempenho nas cobranças de pênalti, Jorginho também assumiu papel de liderança no atual elenco do Flamengo, tornando-se uma das principais referências do grupo nesta fase final da temporada.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Internacional; Saúl observa (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo retorna após pausa para Data-Fifa

O elenco do Flamengo realizou treinamentos no Ninho do Urubu durante a pausa para os jogos das seleções nacionais. O técnico Filipe Luís aproveitou a interrupção do calendário pela Data FIFA para intensificar os trabalhos com o grupo.

O Flamengo enfrentará o Botafogo nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 no estádio Nilton Santos, o Engenhão. A transmissão será feita pelo sistema pay-per-view do Premiere.