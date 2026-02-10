Emissora alcança mais de 25 milhões de espectadores com NFL no ano

A Globo transmitiu, em 2025 e 2026, a temporada da NFL. Esta foi a primeira vez que a emissora fez a cobertura completa da competição, que vem tomando cada vez mais força no Brasil. Somando a audiência de todos os jogos, mais de 25 milhões de pessoas foram alcançadas.

continua após a publicidade

➡️ Lúcio de Castro: Super Bowl, 'nem o americano gosta disso'

Somente o Superbowl, que aconteceu neste domingo (8), alcançou mais de 12 milhões de telespectadores. No "Sportv 2", a grande final da NFL contou com a narração de Everaldo Marques, e o evento registrou a maior audiência do canal em 2026, até agora.

San Francisco 49ers e Seattle Seahawks em duelo pela semana 18 da NFL (Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP)

Crescimento do esporte no Brasil

Com as partidas da NFL disputadas na Neo Química Arena, casa do Corinthians, nos últimos anos, a modalidade ganhou cada vez mais espaço no coração dos torcedores brasileiros. A popularidade do esporte cresceu tanto em solo nacional, que na próxima temporada já existe um acordo para que uma partida seja sediada no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

NFL será disputada no Rio de Janeiro

O sucesso dos jogos disputados na Arena Corinthians fez com que o Maracanã se tornasse um futuro palco do esporte norte-americano. Em 2026, o Dallas Cowboys será mandante em uma partida da competição no emblemático estádio carioca, e esse deve ser o primeiro evento de três que serão sediados no Rio de Janeiro, nos próximos cinco anos.

➡️ NFL define Los Angeles como sede do Super Bowl de 2027

Vale ressaltar que, o Dallas Cowboys, é o time esportivo mais valioso do mundo, avaliado em US$ 13 bilhões (R$ 68 bilhões). Além disso, é a instituição esportiva mais famosa nos Estados Unidos entre todos os esportes.