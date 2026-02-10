menu hamburguer
Emissora alcança mais de 25 milhões de espectadores com NFL no ano

Números do Superbowl são os maiores de canal da empresa até agora

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/02/2026
15:08
Los Angeles Chargers x Denver Broncos - NFL 2025/26 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraLos Angeles Chargers x Denver Broncos - NFL 2025/26 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Globo transmitiu, em 2025 e 2026, a temporada da NFL. Esta foi a primeira vez que a emissora fez a cobertura completa da competição, que vem tomando cada vez mais força no Brasil. Somando a audiência de todos os jogos, mais de 25 milhões de pessoas foram alcançadas.

Somente o Superbowl, que aconteceu neste domingo (8), alcançou mais de 12 milhões de telespectadores. No "Sportv 2", a grande final da NFL contou com a narração de Everaldo Marques, e o evento registrou a maior audiência do canal em 2026, até agora.

San Francisco 49ers e Seattle Seahawks em duelo pela semana 18 da NFL (Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP)
Crescimento do esporte no Brasil

Com as partidas da NFL disputadas na Neo Química Arena, casa do Corinthians, nos últimos anos, a modalidade ganhou cada vez mais espaço no coração dos torcedores brasileiros. A popularidade do esporte cresceu tanto em solo nacional, que na próxima temporada já existe um acordo para que uma partida seja sediada no Maracanã.

NFL será disputada no Rio de Janeiro

O sucesso dos jogos disputados na Arena Corinthians fez com que o Maracanã se tornasse um futuro palco do esporte norte-americano. Em 2026, o Dallas Cowboys será mandante em uma partida da competição no emblemático estádio carioca, e esse deve ser o primeiro evento de três que serão sediados no Rio de Janeiro, nos próximos cinco anos.

Vale ressaltar que, o Dallas Cowboys, é o time esportivo mais valioso do mundo, avaliado em US$ 13 bilhões (R$ 68 bilhões). Além disso, é a instituição esportiva mais famosa nos Estados Unidos entre todos os esportes.

