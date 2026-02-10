Memphis revela motivo de escorregão em pênalti perdido contra Palmeiras

O atacante Memphis Depay esclareceu o motivo do pênalti desperdiçado durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O camisa 10 do Timão escorregou na hora da cobrança, aos 38 minutos do primeiro tempo, na partida disputada no último domingo (8) na Neo Química Arena, que terminou com vitória palmeirense por 1 a 0 pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Em entrevista concedida à Romário TV, o jogador holandês apontou a falta de proteção à marca do pênalti como fator determinante para o erro. O incidente teria relação com uma interferência na área da marca do pênalti, onde Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, teria cavado um buraco antes da execução.

- Temos um time, 11 jogadores em campo e precisamos nos proteger. Normalmente, deve haver um jogador ali para proteger a marca do pênalti, mas não tinha. Eu olhei para a marca do pênalti e tudo parecia certo, mas a grama já estava danificada. Quando coloquei meu pé de apoio, me desequilibrei - disse o atacante sobre pênalti perdido diante do Palmeiras.

Palmeiras invicto em clássicos

O Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento nos clássicos que disputou. Primeiro, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Santos por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Barueri.

Na sequência, venceu o São Paulo por 3 a 1, também em casa, e fechou a campanha com triunfo sobre o Corinthians, na noite deste domingo (8), por 1 a 0, com gol do artilheiro da temporada, Flaco López.