Felipe Melo toma lado sobre provocação de Flaco em Corinthians x Palmeiras

O ex-jogador Felipe Melo defendeu a atitude de Flaco López, que chutou a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2 a 1. O ex-jogador comparou o gesto do argentino com ação semelhante de Yuri Alberto em janeiro de 2025, quando o atacante corintiano provocou a torcida alviverde no Allianz Parque.

- Não quer? Não façam (risos). O Yuri Alberto, quando fez um gol contra o Palmeiras, fez a mesma coisa no Allianz Parque. E tá tudo certo, pô. Ontem foi a vez do Flaco López fazer a mesma coisa, tá tudo certo também. E digo mais, os atletas do Corinthians irem lá para brigar e não deixar que o Flaco fizesse tal coisa, é certo também. Se eu tivesse no campo, no jogo que o Yuri Alberto fez aquilo, certamente estaria ali enchendo o saco para ele não fazer. Isso é futebol, é clássico, e dentro de campo tem que ter isso mesmo. Cada um briga por sua equipe - declarou Felipe Melo.

- Como vou repudiar uma situação como essa se fou fã e tenho uma verdadeira nostalgia de Edmundo, Edílson, Romário, Túlio Maravilha, dentre outros. Hoje não pode fazer (provocar torcida adversária). Para não ter hipocrisia nenhuma, se eu tô em campo e acontece isso aí, eu arrumo um tumulto danado. Eu tenho que brigar pelo meu time, e tá tudo certo - completou.

A comemoração de Flaco López nos minutos finais do clássico gerou reação imediata dos jogadores do Corinthians. Matheus Bidu chegou a segurar o atacante pelo colarinho, enquanto Gustavo Gómez interveio para proteger seu companheiro de equipe. Apesar da confusão em campo, não houve agressões físicas entre os atletas e nenhum jogador recebeu cartão após revisão do VAR.

Confusão generalizada em Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

Próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians têm compromissos agendados para os próximos dias.

O Corinthians enfrentará o Red Bull Bragantino em casa no dia 12/02, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, depois jogará contra o São Bernardo fora no dia 15/02, às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras jogará contra o Internacional fora de casa no dia 12/02, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, depois receberá o Guarani no dia 15/02, às 20h30, pelo Paulista.

