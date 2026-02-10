Relato de Bárbara Coelho sobre assédio de Túlio Maravilha viraliza: 'Foi horrível'

A jornalista Bárbara Coelho, repórter da CazéTV, relatou que o ex-jogador Túlio Maravilha exibiu uma imagem de suas partes íntimas após a gravação de uma entrevista. O incidente aconteceu durante a produção de um programa. A revelação foi feita pela profissional durante sua participação no "Cheguei Podcast", apresentado pelo jornalista Garotinho, em abril de 2025.

O caso voltou a ganhar repercussão nesta terça-feira (10) após declarações polêmicas de Túlio Maravilha na semana passada, quando o ex-atacante proibiu sua filha Tulliane de estudar em universidades públicas, citando questões de "valores" familiares. Entenda o caso mais abaixo;

Tulliane Maravilha, filha do ex-jogador Túlio Maravilha, decidiu não ocupar as vagas que conquistou em duas universidades públicas do Rio de Janeiro. Cristiane explicou que a escolha de Tulliane por uma instituição privada visa evitar possíveis situações de discriminação relacionadas à condição financeira da família. "Conheço famosas e bem de vida que estavam estudando em faculdades federais e eram criticadas todos os dias e fizeram até bullying com elas, porque não deixaram a vaga para outros", declarou.

Filha de Túlio Maravilha desiste de vagas em universidades públicas do Rio (Foto: Reprodução)

Túlio Maravilha a mostrou foto íntima sem consentimento, diz Bárbara Coelho

- O que mais me machucou (…) foi um cara que eu admirava muito que é o Túlio Maravilha. Fui fazer uma entrevista com ele, aí eu levei ele pra uma cabine de edição e eu comecei a mostrar todos os momentos da carreira dele... Quando saímos da entrevista, eu falei para ele: 'Como é bom te ver bem'. Ele falou: 'Eu tô ótimo, você quer ver?'. Aí ele pegou uma foto do celular e me mostrou os órgãos genitais dele - revelou.

- Foi horrível. Eu acho que, infelizmente, essa geração do Túlio acha que pode tudo e que tudo pode ser uma brincadeira. Porque, quando terminou, ele olhou para mim e disse: 'Gente, mas eu tava só brincando'. Se você falar com ele hoje, ele vai dizer a mesma coisa. Meu pai era botafoguense, então aquilo para mim era uma oportunidade de vida, de carreira, então foi uma enorme decepção. A repercussão foi muito ruim, eu fui muito cobrada. Eu tava em estado de choque - desabafou.

- A Lígia Pontes, que era assessora do Túlio Maravilha na época, condenou o caso e pediu demissão no mesmo dia - interagiu Garotinho.