Torcedores do Corinthians avaliam contratação de Allan, do Flamengo: 'Não vejo'

Sem muito espaço no estrelado elenco do Flamengo, Allan é o novo reforço do Corinthians na temporada. Os clubes se reuniram nesta segunda-feira (9) para destravar as negociações do empréstimo, e agora o Corinthians aguarda a chegada do jogador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato com o clube paulista.

Na expectativa pelo anúncio do jogador, a torcida corintiana repercute a contratação nas redes sociais. Os comentários são, em sua maioria, otimistas com o acerto.

Dorival Júnior teve papel decisivo na negociação entre o Flamengo e o Corinthians por Allan. O técnico mantinha conversas com o jogador e fez o "lobby" pela sua contratação. O volante chega para disputar posição com Raniele, Breno Bidon, Matheus Pereira, Carrilo, André e Rodrigo Garro.

Novo reforço do Corinthians, Allan foi titular em apenas 52% dos jogos no Flamengo

Novo reforço do Corinthians, confira os números de Allan (28 anos) pelo Flamengo:

⚔️ 88 jogos (46 titular)

✅ 90% acerto no passe (!)

↗️ 59% acerto no passe longo

🔑 38 passes decisivos

💪 203 duelos ganhos

🦾 239 bolas recuperadas

🆚 69 desarmes

🔐 194 ações defensivas

💯 Nota Sofascore: 6.81

Reforços do Timão

Até o momento, o Corinthians acertou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans e Zakaria Labyad, ambos com passe livre e sem custos. Por fim, Kaio César César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Corinthians chega a acordo com Flamengo e acerta contratação de Allan (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

