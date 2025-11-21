Galvão Bueno sai do hospital e anuncia volta ao trabalho após internação

Galvão Bueno publicou um vídeo, nesta sexta-feira (21), deixando o hospital Sírio Libânes após internação por pneumonia. O narrador agradeceu as mensagens de apoio e anunciou que voltará ao trabalho normalmente.

continua após a publicidade

- Agradecer a Deus acima de tudo. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem, que deram apoio, fizeram orações e mentalizaram de forma positiva - falou Galvão Bueno na saída do hospital.

➡️Torcida do Flamengo se revolta com desfalque em Palmeiras x Fluminense: 'Lógico'

O narrador ficou internado por uma semana depois de contrair uma pneumonia viral. Ele estava escalado para narrar Sport x Flamengo pela Amazon Prime, mas foi substituído por Everaldo Marques. Galvão anunciou que voltará a trabalhar na próxima segunda-feira (24), no programa "Galvão e Amigos", na Band.

continua após a publicidade

Ainda em vídeo publicado na saída do hospital, Galvão Bueno se mostrou empolgado com os próximos eventos esportivos.

- Estou firme, inteiro. Estou com vocês, vocês estão comigo. Vem aí decisão de Campeonato Brasileiro, decisão de Copa do Brasil. Assistam na Amazon Prime! Vamos estar juntos, tem muito trabalho até o fim do ano e com muita saúde graças a Deus. Obrigado a todos - completou Galvão Bueno.

Galvão Bueno apresenta programa na Band às segundas-feiras (Foto: Reprodução Band)

Veja vídeo de Galvão Bueno na sáida do hospital

Programa na Band

O narrador Galvão Bueno apresenta um programa toda segunda-feira à noite, na Band, com uma bancada conhecida pelo povo brasileiro. Além de convidados especiais, compõe a equipe: Mauro Naves, Vanderlei Luxemburgo, Ricardo Rocha e Walter Casagrande.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O programa "Galvão e Amigos" começa normalmente às 22h30 (Brasília) e aborda as principais temáticas do esporte brasileiro. Com foco no futbeol, os participantes também falam de esportes como tênis, Fórmula 1 e Vôlei.