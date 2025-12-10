Zé Elias aponta caminho para Corinthians vencer o Cruzeiro na Copa do Brasil

O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), no Mineirão. Em entrevista ao Lance!, Zé Elias, comentarista da ESPN, apontou o caminho para o Timão vencer o Cabuloso na semifinal da competição.

A temporada do Cruzeiro foi melhor que a do Corinthians. O time mineiro terminou o Campeonato Brasileiro em 3°, enquanto o Timão acabou em 13°. Ainda assim, Zé Elias apontou que o time de Dorival Jr não pode abrir mão de jogar.

- Acredito que o melhor caminho para o Corinthians é entender as suas limitações e não abrir mão de jogar. Na fase defensiva, o Corinthians tem que saber que o Matheus Pereira é aquele cara que vai jogar entre os zagueiros e os volantes. Você tem o Christian que joga aberto na fase defensiva, mas quando o Cruzeiro pega na bola, ele vem por dentro. Então, ele ajuda no meio campo na criação das jogadas. Tem o Kaio Jorge, que é um jogador que vai incomodar o tempo todo - apontou o ídolo do Timão sobre Corinthians x Cruzeiro.

- O Corinthians tem a sua maneira de jogar. Tem que saber que, se realmente for para trocação, corre o risco. Acho que o Dorival tem que trazer um bom resultado para tentar jogar tudo dentro de casa. Acho que esse é o grande segredo do Corinthians, entender os seus limites, tanto técnicos, táticos e físicos, porque a maioria dos jogadores principais, como o Garro, o Memphis, o Carrillo, não estão bem fisicamente, então o Corinthians tem que saber dessas suas limitações, mas ao mesmo tempo tem que ter a coragem para poder enfrentar e encarar o jogo e tentar trazer um bom resultado para jogar na Neo Química Arena, que aí vai ser uma outra história - completou Zé Elias, em entrevista ao Lance!, sobre Corinthians x Cruzeiro.

Cruzeiro x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vitinho e Dieguinho pedem passagem para a semifinal entre Corinthians e Cruzeiro?

Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, dois atletas se destacaram na equipe comandada por Dorival: Dieguinho e Vitinho. As atuações fizeram parte dos torcedores pedirem a titularidade da dupla para o confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Zé Elias avaliou essa possibilidade.

- O Vitinho e o Dieguinho são dois bons jogadores, são jogadores jovens, com o ímpeto ainda da juventude, de pegar a bola, partir para cima do adversário, isso é bom, mas tudo depende do condicionamento físico dos outros jogadores, do Memphis, do Carrillo, do próprio Yuri Alberto. Mas eu vejo a possibilidade deles ajudarem a equipe do Corinthians nesses dois jogos - avaliou Zé Elias sobre a dupla em Corinthians x Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

Trabalho do técnico Dorival Jr

Antes da semifinal da Copa do Brasil, Zé Elias avaliou o trabalho de Dorival Jr no Corinthians. Para ele, o saldo até aqui é positivo.

- Acho que é um bom trabalho, dentro das limitações que ele vem enfrentando. O número de jogadores, a qualidade dos jogadores. O Corinthians tem 11 jogadores titulares que conseguem jogar de igual para igual. Mas quando você precisa fazer algumas trocas, o Corinthians tem algumas dificuldades. O Vitinho tem entrado bem, o próprio Gui Negão, mas em outras posições o Corinthians sofre um pouco. Para você ter uma ideia, se o Bidu não jogar, o Corinthians perde uma grande arma pelo lado esquerdo, porque não tem outro - começou o comentarista.

- O Mateuzinho, ultimamente ele vem se limitando apenas a fazer a marcação, a fase defensiva. Porque os jogadores adversários procuram explorá-lo ali também. Tem algumas limitações que o Dorival tem administrado. Ora Martínez, ora Maicon, ora Bidon, ora Carrillo. Para justamente tentar dar um equilíbrio a todo o elenco para poder jogar esses dois jogos. Trabalho do Dorival dentro daquilo que foi prometido para ele em relação às contratações e que não aconteceram, acho que é um bom trabalho - completou o ídolo do Corinthians.

Nesta quarta-feira (10), Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Quem avançar vai decidir a competição nacional com o vencedor de Vasco x Fluminense.