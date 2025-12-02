Galvão rasga o verbo com formato da Copa Intercontinental: 'Uma ofensa'
Flamengo será o representante da América do Sul no torneio da Fifa
O narrador Galvão Bueno rasgou o verbo sobre o formato da Copa Intercontinental. Em 2025, o Flamengo será o representante da América do Sul no torneio da Fifa. O clube carioca conseguiu a vaga após vencer a Copa Libertadores, no último sábado (29), em cima do Palmeiras.
Durante o programa, Galvão e amigos, da "Band", o locutor questionou o fato do campeão do principal torneio da América do Sul precisar jogar dois jogos antes da final do torneio. O Paris Saint Germain, atual campeão da Champions League, já está na decisão.
— Queria falar sobre o Intercontinental. No dia 10 de dezembro, o Flamengo joga contra o Cruz Azul. Depois enfrenta o Pyramids, no dia 13. Gente, estamos falando do campeão da Libertadores, um torneio que une clubes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, enfim, colocaram o futebol da América do Sul no nível de Jamaica, Canadá, Estados Unidos, México, o que é isso? É um absurdo — iniciou o narrador, antes de completar.
— Não é o Flamengo. É a América do Sul. Esse formato é uma ofensa. Ter que jogar dois jogos para chegar a final. Será que o presidente da Conmebol não fica ofendido? Para mim é falta de vergonha na cara — concluiu.
Flamengo na Copa Intercontinental
Antes do torneio da Fifa, o clube carioca precisa terminar os compromissos no Brasileirão. Ainda faltam duas rodadas para o fim do campeonato nacional. Após isso, a equipe de Filipe Luís viaja ao Catar para disputar a Copa Intercontinental.
O primeiro compromisso é contra o Cruz Azul, do México, no dia 10 de dezembro. Em caso de vitória, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio. Só depois, o clube carioca enfrenta o PSG, na decisão, que está marcada para o dia 17 de dezembro.
