CazeTV fecha com dois ídolos do Flamengo para a transmissão do Mundial

As transmissões da CazeTV dos jogos do Flamengo na Copa Intercontinental terão dois ídolos da Nação Rubro-Negra: Adriano Imperador e Diego Alves. A ideia é reforçar a conexão entre a equipe de transmissão e os torcedores.

Além da presença dos dois ídolos do Flamengo, as transmissões da CazeTV terão Gabriel Simões, jornalista rubro-negro, e Casimiro Miguel como comentaristas. A narração ficará sob o comando de Luís Felipe Freitas, o "Luisinho".

Adriano Imperador estará no estúdio com a equipe da CazeTV para comentar os jogos do Flamengo no Intercontinental. O ex-goleiro Diego Alves vai participar das transmissões diretamente do estádio, no Catar. O ídolo acompanhará a movimentação do campo e o aquecimento dos jogadores.

Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Igor Rodrigues também estarão in loco nos jogos do Rubro-Negro. A cobertura da CazeTV no Intercontinental também contará com o clássico pré-jogo e o Copazona. Todo o esquema já estará disponível no primeiro desafio do Flamengo na competição, contra o Cruz-Azul, nesta quarta-feira (10).

Adriano Imperador está no time de comentaristas da CazeTV para cobertura do Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação CazeTV)

Estreia do Flamengo no Intercontinental

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas".

Se vencer os mexicanos, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação rubro-negra, a final da competição será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17 de dezembro. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).