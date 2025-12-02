Band libera Galvão Bueno para estrear em outra emissora; entenda

Com contrato válido até o final de dezembro na Band, Galvão Bueno irá se juntar ao SBT na próxima temporada para comandar os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a atual emissora liberou o narrador para fazer sua estreia pela concorrente já nesta sexta-feira (5), durante a transmissão do sorteio para o próximo Mundial. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Lance!.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, Galvão conversou com Johnny Saad, dono da Band, que aproveitou para fazer dois pedidos ao narrador. O primeiro é um agradecimento público pela liberação para o SBT, durante a transmissão desta sexta-feira (5). O segundo eram dois boletins para as rádios Bandeirantes e BandNews FM sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que ambas as estações vão transmitir.

Os pedidos foram aceitos de imediato por Galvão Bueno, que agradeceu pela liberação à concorrente. Diante disso, o narrador fará sua estreia oficial como um nome forte do esporte no SBT, ao lado de Tiago Leifert, que também deve participar da transmissão do sorteio para a Copa do Mundo de 2026.

O narrador tem contrato com a Band até o dia 21 de dezembro e seguirá comandando o programa "Galvão e Amigos" nas duas próximas segundas-feiras.

Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo pelo SBT

O SBT adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, em parceira com a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos sócios. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o valor investido pela dupla foi de 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 134,5 milhões), por um pacote com 32 jogos do torneio.

Durante as tratativas, a quantia pedida pela FIFA era maior. No entanto, houve uma redução nos valores pedidos após a negociação. Com isso, SBT e NSports farão apenas 32 jogos e não 54, como imaginavam inicialmente. Vale destacar que a maior parte do valor pago foi bancado pela emissora da família Abravanel.

