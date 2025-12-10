Como os torcedores do Flamengo enxergam o duelo contra o Cruz Azul

Às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (10), em Doha (Catar), o Flamengo encara o primeiro objetivo na caminhada rumo ao título Intercontinental: eliminar o Cruz Azul, do México. Em caso de classificação, resta o Pyramids, do Egito, e o PSG, da França, pela frente.

O Dérbi das Américas da Fifa coloca frente a frente o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da Concachampions (Cruz Azul). O confronto acontece no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e terá transmissão em diversos veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).

Para o duelo, torcedores do Flamengo que participam do canal do clube no Lance! avaliaram a dificuldade do confronto contra o Cruz Azul e deixaram seus palpites. Confira abaixo o resultado da votação;

Rubro-negros fazem palpites para Flamengo x Cruz Azul

Flamengo vence com tranquilidade: 70,0%

Flamengo vence em jogo duro (no tempo normal): 25,2%

O jogo será decidido na prorrogação/pênaltis: 2,8%

Cruz Azul vence: 2,0%

Jogadores treinar no Catar antes de duelo contra Cruz Azul (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo os números, 70% dos votantes acreditam que o Flamengo vencerá o Cruz Azul com tranquilidade, reforçando a confiança na força do elenco comandado por Tite. Já 25,2% projetam um confronto mais acirrado, mas ainda com triunfo rubro-negro no tempo normal.

A possibilidade de um jogo mais dramático foi pouco mencionada: apenas 2,8% dos participantes enxergam a decisão indo para a prorrogação. Do lado mexicano, o cenário é ainda mais tímido — somente 2% acreditam que o Cruz Azul tem chances reais de surpreender.

