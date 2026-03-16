PSG aproveita Oscar para provocar o Flamengo: 'Nosso Agente Secreto'

O Paris Saint-Germain publicou uma provocação ao Flamengo nas redes sociais no último domingo (15). No clima do Oscar, o clube francês relacionou o goleiro russo Matvey Safonov ao filme brasileiro "O Agente Secreto", que concorre a prêmios na tradicional cerimônia do cinema mundial.

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O time parisiense aproveitou a coincidência entre o nome do filme e a atuação decisiva do goleiro na final da Copa Intercontinental. O PSG conquistou o título mundial sobre o Flamengo em dezembro de 2025. Veja a publicação abaixo:

— Nosso agente secreto já fez a parte dele para alegrar o Brasil... Agora é com vocês no Oscar! Boa sorte! — diz a publicação do clube francês.

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Safanov em provocação do PSG ao Flamengo (Foto: Reprodução)

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Relembre a final entre PSG x Flamengo

A partida entre as equipes pela Copa Intercontinental de 2025 terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, o resultado foi de 2 a 1 para o PSG. A equipe francesa conquistou o título mundial pela primeira vez.

Safonov, de 26 anos, defendeu quatro cobranças na disputa de pênaltis. Os jogadores do Flamengo que desperdiçaram as cobranças foram Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Apenas De La Cruz conseguiu converter a penalidade contra o goleiro russo.

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