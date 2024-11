Galvão Bueno diverte web com reação a gafes de narradores em reality show; confira

Galvão Bueno divertiu a web ao reagir com espanto as gafes cometidas por alguns participantes no reality show "Craque da Voz", da Rede Globo. O programa busca encontrar um novo narrador para entrar no plantel de profissionais da emissora. O icônico comunicador faz parte do grupo de jurados.

Em uma prova do programa do último domingo (17), os candidatos mais uma vez foram convidados a narrar um lance do Campeonato Brasileiro. Contudo, alguns cometeram erros perceptiveis e surpreenderam Galvão Bueno, que não escondeu o susto com as narrações.

A reação do narrador divertiu a web, que destacou o momento nas redes sociais. Ao todo, dois erros ficaram em evidência no programa, um da narradora Manu Pilger, e outro do narrador Bonecão. A jovem acabou sendo eliminada ao fim do episódio. Veja abaixo as gafes:

