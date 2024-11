O Craque da Voz é o novo reality de narradores da Globo (Foto: Globo/Manoella Mello)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 15:25 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (07), as 20h, estreia o novo reality show da Globo que busca encontrar a nova voz da emissora: o 'Craque da Voz'. Dez participantes, entre homens e mulheres, disputam o prêmio do programa que vale o contrato de um ano com os canais Globo. Nomes gigantes como Galvão Bueno e Karine Alves formarão o juri do programa que vai ao ar no Sportv e no Globoplay às quintas e na TV Globo aos domingos, durante o Esporte Espetacular.

Os narradores participantes passarão por desafios técnicos e testes de convivência para desfilar seus talentos. Um participante será eliminado por semana.

- Nossa missão é encontrar uma nova voz, ajudar alguém a realizar um sonho, e o nível está excelente. Eu estou muito feliz. Tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Muita gente foi testada para que chegássemos a esses dez participantes - disse Galvão Bueno sobre o reality.

Além de Galvão e Karine, outros nomes gigantes do ramo esportivo na Globo prometem ter participações especiais no programa. Entre eles estão Luis Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques e Luiz Carlos Jr., Arnaldo Cezar Coelho, Júnior, Andre Rizek, além do recém-chegado Fred Bruno e o humorista Marcelo Adnet.

- Meu papel no programa é apresentar junto com o Galvão, o nosso mestre da narração. Como apresentadora, eu também entendo muito de voz, gosto muito de trabalhar essa parte de locução. Tenho a missão de ser uma mistura de quem vai passar a emoção, com a responsabilidade da informação. O Galvão muitas vezes é a emoção e eu sou o lado racional da informação. Digo como vai ser a prova, o mais claro possível, para cada participante - explicou Karine Alves.