Galvão Bueno diz por que Vini Jr não ganhou a Bola de Ouro: ‘Incomoda’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 06:10 • Paris (FRA)

O narrador Galvão Bueno usou as redes sociais para se manifestar sobre a derrota de Vini Jr para Rodri no prêmio Bola de Ouro, na última segunda-feira (28). O locutor elogiou o espanhol, mas afirmou que o volante do Manchester City "não é o cara". O veterano também citou a luta do brasileiro contra o racismo.

➡️ Jornalista critica atitude de Rodri após receber a Bola de Ouro: ‘Diz muito’

- 40% dos votos vem de representantes da Europa. Então aí não é só uma questão de futebol, de quem joga mais bola. Essa premiação tem cara de Europa. "Ah, mas o Ronaldinho ganhou, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Messi...". Sim, claro. Mas aí tem outro fator. O Vini Jr incomoda os caras. Nunca vi o Rodri fazendo uma ação social mais contundente ou alguma declaração importante neste sentido - começou Galvão.

- O Rodri é um grande jogador, mas ele não é o cara. Não foi a estrela maior na conquista do Manchester City ou da Espanha. O Vini Jr é o cara. Ele encara todo mundo, com a personalidade forte que ele tem. Ele não aceita o horror do racismo. Ele hoje é a voz mais forte no mundo contra o racismo. Ele incomoda os caras pelo jeito dele, venceu no campo e na vida - completou o narrador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr conquistou Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha na temporada 2023/24. Com a Seleção Brasileira, acabou eliminado nas quartas de final da Copa América. Rodri, por sua vez, venceu a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Com a Espanha, o jogador foi campeão da Eurocopa.

Vini Jr e Real Madrid não comparecem à Bola de Ouro

Na manhã da última segunda-feira (28), a imprensa internacional noticiou que Rodri seria o vencedor do prêmio. Com isso, a delegação do Real Madrid decidiu não comparecer ao evento. Os merengues venceram a categoria de melhor clube da temporada, e Carlo Ancelotti foi eleito o melhor técnico.