Adriano manda recado para Gabigol após primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Adriano, ídolo do Flamengo, mandou um recado para Gabigol após o atacante ser destaque do Rubro-Negro na primeira partida da final da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1, com dois gols do atual camisa 99, no último domingo 93), no Maracanã, e sai na frente na decisão do torneio nacional.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Adriano elogiou a atuação de Gabigol e se mostrou feliz com a recuperação do atleta. O atacante vivia um momento de seca de gols, mas voltou a balançar as redes em um momento decisivo com a camisa do Flamengo. Com os dois marcados, ele chegou a marca de 16 tentos em finais pelo clube.

- Fala, Gabi, estou muito orgulhoso de você, está dando a volta por cima depois de tanta coisa que já passou. Eu também já vacilei (risos), sei como é. Tenha força, porque você é craque e ídolo do Flamengo. Particularmente, adoro você. Tenha força. Se papai do céu te abençoar, você vai fazer muito mais. Beijão, estamos juntos - disse o ex-jogador.

Próxima partida da final da Copa do Brasil

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo detém a vantagem mínima para a partida derradeira do torneio. A equipe treinada por Filipe Luís pode perder o segundo confronto por um gol, e mesmo assim, ainda levantará o troféu. As equipes voltam a entrar em campo pela finalíssima no próximo domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.