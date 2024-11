Influenciadora abre o jogo sobre rumores de namoro com Gabigol

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

A influenciadora Manu Cit se manifestou pela primeira vez após ter um vídeo viralizado nas redes sociais junto com Gabigol. O registro mostra o atacante do Flamengo abraçando e beijado na bochecha a modelo antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, no Maracanã.

O gesto do atacante fez surgir a especulação da influenciadora ser um novo affair. Além disso, durante a repercussão Manu Cit chegou a comentar em uma publicação que "seu coração tinha dono". Assim, os rumores se intensificaram, até que na última terça-feira (5), ela se manifestou pela primeira vez sobre o caso.

Em vídeo postado nas redes sociais, Manu afirmou que não tem nenhum relacionamento com o camisa 99 do Flamengo. Ela também declarou que não conhecia o atleta. O primeiro contato entre os dois teria acontecido justamente no último domingo, no gesto que viralizou na internet.

- Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu já imaginei, na hora, que ia gerar essas polêmicas. Fui surpreendida! ‘Tipo, ele me deu oi, foi lá me dar um oi’. Até porque conheço o Gabigol, não pessoalmente, mas porque ele era sempre o meu capitão no Cartola - contou a influenciadora.

Nenhum namorado

No comunicado, Manu Cit também aproveitou para falar sobre a vida amorosa. De acordo com ela, no atual momento não existe nenhum namorado, ou pretendente, à vista. Ela ainda afirmou está acostumada em viver de solteira.

- Vocês sempre me perguntam: ‘Ai, Manu, e os namoradinhos?’. Gente, simplesmente não existe! Sou tão focada em outras coisas, que eu simplesmente ‘faço a egípcia’. Acabei ficando super acostumada com essa situação de nunca estar falando com ninguém, e eu gosto muito disso. Eu nunca estou estressada por causa de macho (risos). Então, a minha cabeça é completamente livre, para fazer bem feito aquilo que eu quero fazer nesse momento - garantiu.