Gabigol desmarca entrevista com a Globo em que pediria desculpas à torcida do Flamengo, diz portal

Gabigol vive fase conturbada no Flamengo (Foto: Miguel Schincariol/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Após ser punido pelo Flamengo por aparecer com uma camisa do Corinthians, Gabigol tinha uma entrevista marcada com o Fantástico, da TV Globo, para pedir desculpas à torcida rubro-negra. O atacante, no entanto, desmarcou horas antes de o programa ir ao ar.



A informação foi publicada inicialmente pelo "Portal Léo Dias". De acordo com a reportagem, o objetivo da entrevista era explicar o ocorrido, admitir o erro e pedir desculpas aos torcedores do Flamengo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar de desmarcar com a Globo, Gabigol concedeu entrevista ao jornalista André Hernan, do Uol, neste domingo. O conteúdo deve ser publicado até o fim do dia e também terá como tema central a polêmica da última semana.

Gabigol desmarcou entrevista em que iria pedir desculpas à torcida do Flamengo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)